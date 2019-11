El govern de Tarragona modifica el cartipàs per quarta vegada en aquest mandat

Les relacions amb les entitats, fins ara en mans de Carla Aguilar, passen a estar en mans d’Hermán Pinedo

Actualitzada 11/11/2019 a les 19:58

Nova modificacició de competències des de que es va establir el cartipàs municipal el passat 15 de juny, i ja és la quarta d’aquesta legislatura. En aquest últim canvi, les atribucions de «Relacions amb associacions i entitats ciutadanes, Registre d’entitats ciutadanes i Autoritzacions per a la instal·lació d’empostissats municipals per actes», que fins ara estaven en mans de Carla Aguilar, seran assumides per Hermán Pinedo. De la mateixa manera, la competència en «Voluntariat» passa de Pinedo a Aguilar.Segons el conseller de Patrimoni de l’Ajuntament de Tarragona, Hermán Pinedo, «es tracta d’un canvi per tal d’optimitzar la nostra feina i optimitzar la gestió que es fa des del consistori». Pinedo va assegurar que Aguilar «estava una mica saturada» i va afegir que s’ha de donar una volta a la competència de voluntariat, que «està mal plantejada des del principi».La primera modificació del cartipàs va ser el passat 26 de juny, tot just onze dies després que aquest es configurés. En el primer canvi, es van actualitzar i aclarir les atribucions de cada àrea i les responsabilitats de cada conseller.En el segon Decret d’Alcaldia modificador del cartipàs, un mes després del primer, el canvi principal va ser la d’esmenar un error inicial que incorporava les matèries de Contractació i Compres i subvencions dins l’Àrea de Serveis Generals i Govern Obert, per incloure-la dins l’Àrea de Desenvolupament econòmic.A escala competencial, en aquesta segona modificació Xavi Puig es va desprendre de Neteja, Llicències i comunicacions ambientals, Domini públic i Patrimoni municipal, que van passar a mans de Jordi Fortuny la primera, Paula Varas la segona i la tercera i, finalment, Herman Pinedo es va quedar amb la competència de Patrimoni Municipal.En la tercera esmena, el 6 d’agost, en relació al cartipàs municipal, es va resoldre que al conseller de Patrimoni de l’Ajuntament, Hermán Pinedo, se li atribuís la competència en «la signatura, en representació de l’Ajuntament de Tarragona, de tots els contractes d’arrendament de pisos i locals en que intervingui aquest Ajuntament com a arrendador i com a arrendatari», així com «concessions de domini públic i llicències d’ocupació temporal, que inclou les sancions per incompliment de les condicions de les concessions».