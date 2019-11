Del 18 al 24 de novembre se celebrarà la setmana del còmic de Tarragona

Actualitzada 12/11/2019 a les 21:07

Activitats

Un any més l’Associació Delirópolis presenta, de la ma de l’Ajuntament de Tarragona, la 12a setmana del còmic de Tarragona, que enguany se celebrarà del 18 al 24 de novembre amb exposicions, projeccions cinematogràfiques i activitats a l’entorn del món del còmic i els seus principals protagonistes: els personatges.L’alcalde, Pau Ricomà, i els representats de l'Associació Delirópolis, Jep Soto i Enrique Alonso, han presentat una nova edició de la Setmana del Còmic de Tarragona que té com objectiu promoure el còmic com a vehicle cultural i reivindicar la seva condició artística.L’alcalde, Pau Ricoma, ha destacat que són 20 actes, entre exposicions, projeccions de pel·lícules, conferències i una jornada lúdica amb jocs de rol de còmics. Ha agraït a l'Associació Delirópolis l’organització de la setmana del còmic, que té molts seguidors, i ha destacat que l’Ajuntament continuarà donant difusió i suport a les activitats artístiques de la nostra ciutat.D’entre totes les activitats que es desenvoluparan es destaca la xerrada que es durà a terme el dimarts 19, a les 19h a la Sala d’actes de l’Antiga Audiència, on els col·leccionistes Enrique Alonso i Jep Soto, Coleccionando Originales de Enrique Alonso i Jep Soto, col·leccionistes d'originals i amants del còmic, ens explicaran com van començar en aquest mon, les anècdotes i els llocs on es poden comprar originals.Dimecres 20 de novembre, a la mateixa hora i lloc, el llibreter de Tarraco Còmics, Pablo García ens explicarà moltes coses interessants a l’entorn de la seva conferència titulada Japón: ¿es sólo manga?.Divendres 22, a la mateixa hora i lloc, serà el torn d’Emili Samper que parlarà d’Emily Carroll amb una conferència titulada Bellesa i horror: l’art d’Emily Carroll. I l’endemà Juan Manuel Muñoz parlarà de com va començar i tota la trajectòria de la mítica Editorial Bruguera.Pel que fa a les exposicions, totes dues molt interessants i imperdibles, d’una banda podrem veure a l’Espai Turisme del 14 de novembre a l’1 de desembre els originals i sketchs del veterà autor Esteban Maroto, que és l'artista que ha fet el cartell de la setmana del còmic d'enguany. Entre altres dibuixos es podrà veure el procés de com es va gestar aquesta il·lustració.Cuando los Cómics se llamaban Tebeos estarà a l’Espai Nautilus del 18 al 30 de novembre. Aquesta és una exposició d'originals infantils. Hi haurà pàgines originals del TBO, Mortadelo, Tio Vivo, DDT, Editorial Bruguera, Jaimito o Pumby entre d'altres.Pel que fa a les projeccions, tant les del local Stone Rock & Roll Bar a la plaça dels Sedassos, com les de l’Antiga Audiència, presentaran els superherois clàssics com Spider-man i Superman i d’altres molt més recents com Glass de M.Night Shyamalan o Brightburn de D.Yarovesky, totes dues estrenades enguany.