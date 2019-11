Tarragona instal·larà un semàfor al carrer August per garantir la seguretat dels escolars

Els alumnes del Col·legi de les Teresianes han de creuar cada dia la vía per anar al pati de les Carmelites

Actualitzada 11/11/2019 a les 10:56

La Comissió Informativa de Territori de l’Ajuntament de Tarragona ha autoritzat la instal·lació d’un semàfor al carrer August amb l’objectiu de garantir la seguretat de les escoles de la zona. L'element s'ubicarà en el tram compres entre el carrer d’Assalt i el carrer Ixart, on hi ha actualment el pas de vianants. Cada dia els alumnes del Col·legi de les Teresianes han de creuar diàriament el carrer per anar al pati de les Carmelites, per la qual cosa el semàfor aportarà seguretat.«El semàfor funcionarà mitjançant uns polsadors ubicats a l’interior d’ambdós edificis, que l’activaran segons les necessitats de l’alumnat; per tant, no serà un semàfor pels usuaris del carrer ja que el pas de vianants continuarà com ara». assegura el conseller de Territori, Xavier Puig. El cost econòmic del semàfor i el seu manteniment anirà a càrrec del Col·legi de les Teresianes, ja que es tracta d’una actuació privada.Com a mesura provisional, el juliol es va instal·lar en aquest carrer un ressalt i un pas de vianants que van rebaixar la velocitat dels vehicles. En un primer moment, es va valorar col·locar una passarel·la per unir les escoles però es va descartar ja que l’edifici de les Teresianes està catalogat com a Bé Cultural d’Interès Local i està protegit.