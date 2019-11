SOS Platja Llarga vol que la zona es declari reserva de la biosfera

La plataforma defensa en una campanya que la platja Llarga és l’únic pulmó de Tarragona

Actualitzada 11/11/2019 a les 09:01

La plataforma SOS Platja Llarga ha iniciat una campanya de recollida de signatures a través de Change.org en la que demana que la zona costanera es reconegui com a Reserva de la Biosfera per l’UNESCO. En la proposta, la plataforma defensa que es tracta de «l’únic pulmó de Tarragona» i que és una Anella Verda i una Anella Blava «vital per la salut de les persones i que ajuda a lluitar contra el canvi climàtic».Literalment, en la campanya fan saber que volen «preservar els valors paisatgístics, naturals i culturals que existeixen», i per això demanen a la UNESCO que «declari el nostre territori com reserva natural de la biosfera i ens ajudi a protegir aquest paisatge verge de gran valor».«El litoral tarragoní es troba assetjat per un conjunt d’amenaces urbanístiques que trituren el territori, provocant la destrucció dels pulmons que netegen la contaminació, de l’aire i l’aigua, provinent de la indústria», afegeix la plataforma.Segons explica la plataforma, volen posar fi a aquestes amenaces que permeten la Llei de Costes i la Llei de Territori, les quals, asseguren, «beneficien el sector de la construcció, el consum del sòl, l’explotació dels recursos hídric per sobre de les capacitats de sostenibilitat d’aigua existents, l’increment d’accessibilitat amb vehicle privat, càmpings sobre sòls humits i dunes costaneres i permeten l’ús de maquinària pesant en èpoques de nidificació de tortugues marines».Concretament, les amenaces que s’exposen són, en primer lloc, el Pla Parcial 40 (PP40), que és un hotel darrere la Platja Llarga, a tocar de la Ciutat Residencial. Una altra amenaça és el PP24, la construcció d’un nou barri amb més de 4.000 habitatges, que afectaria camps de conreu, zones d’esbarjo, etc. També el PP41, que tracta de la construcció de més habitatges i urbanitzacions a la Vall del Lorito. Finalment, l’amenaça del Pla Parcial 43, que és la construcció d’un hotel i una nova urbanització a Mas d’en Sorder, en la qual «ja han fet una tala d’arbres el 2016 per ampliar els camps de golf Costa Daurada», projectes pels quals estan en el període d’al·legacions. En la campanya de recollida de signatures, la plataforma també recorda a l’administració pública el seu compromís oficial del compliment de l’Agenda 2030, amb els objectius de «conservar i utilitzar de forma sostenible els oceans, els mars i els recursos marins pel seu desenvolupament sostenible» i «promoure l’ús sostenible dels ecosistemes terrestres, lluitar contra la desertificació i el canvi climàtic, paralitzar i invertir la degradació de les terres i frenar la pèrdua de diversitat biològica».