Oberta la inscripció per participar a la Cavalcada de Reis de Tarragona

La convocatòria es tancarà el 25 de novembre

Actualitzada 11/11/2019 a les 10:00

L'Ajuntament de Tarragona ha obert aquest dilluns 11 de novembre el termini d’inscripció per a tots els nens que vulguin participar a la Cavalcada de Reis de 2020 en les diferents carrosses que acompanyen a SSMM els Reis d’Orient la nit del 5 de gener. La convocatòria es tancarà el 25 de novembre i s’hi poden inscriure els nascuts entre el 2007 i el 2012 que no hi hagin participat els dos anys anteriors de forma consecutiva.La inscripció s'ha de fer de forma telemàtica a través de la pàgina web del consistori i s'ha de realitzar obligatòriament per cada nen o nena. Així mateix, per tal de facilitar la rotació dels participants, s’admetran preferentment les sol·licituds dels nens i nenes que no hagin participat en dues cavalcades consecutives anteriors. La resolució es donarà a conèixer la primera quinzena de desembre.El consistori recorda que la formalització de la inscripció no garanteix la participació en la Cavalcada. L’acceptació del menor dependrà de diferents criteris (l’alçada, el pes, la disponibilitat de vestuari, entre d’altres). Totes les informacions referents a la inscripció es realitzaran per correu electrònic, inclosa l’admissió o no a la Cavalcada.