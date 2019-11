En crida i cerca dos acusats de la xarxa de pornografia de Tortosa per no comparèixer al judici

L'Audiència de Tarragona suspèn la vista fins dilluns vinent i la fiscalia demana presó per a la resta de processats

Actualitzada 11/11/2019 a les 17:48

La fiscalia demana més de 6.300 anys de presó

L'Audiència de Tarragona ha suspès fins la setmana que ve el judici contra la xarxa d’abús de menors i pornografia infantil destapada a Tortosa després que aquest dilluns no hagin comparegut dos dels principals acusats.Segons ha pogut saber l'ACN, el tribunal ha dictat una ordre de crida i cerca contra els dos individus, d'origen francès, i en podria dictar una d'abast internacional davant la sospita que hagin pogut marxar del país. La darrera sessió del judici es va fer dijous passat i s'havia de reprendre aquest dilluns.Davant d'això, la fiscalia ha sol·licitat l'ingrés immediat a presó dels altres tres processats que també estan en llibertat i el tribunal està pendent de dictar una resolució. El judici va començar el 30 d'octubre.Dels set encausats inicials, només se'n van començar a jutjar sis perquè l'altre estava declarat en rebel·lia. D'aquests sis, només un estava en presó provisional per no haver pagat la fiança, mentre que els cinc restants estaven en llibertat. Els dos que no han comparegut són el principal acusat, Jean Luc A., que s'enfronta a 1.179 anys de presó; i Christian B., per qui la fiscalia demanava 720 anys de privació de llibertat.Un cop feta la sessió amb les qüestions prèvies, la vista oral va començar pròpiament el 4 de novembre amb la declaració a porta tancada dels primers testimonis. De fet, aquesta setmana estava previst que declaressin més víctimes de la xarxa. El judici s'havia repartit en tretze sessions fins el 29 de novembre.Segons la fiscalia, la xarxa es dedicava a abusar sexualment de menors i gravar pornografia infantil. L’alerta d’un centre de menors de Tortosa va permetre destapar el grup i detenir set persones el 2015 a la capital del Baix Ebre, Cubelles, Xàbia, València i Barakaldo. La fiscalia demana 6.317 anys de presó. La majoria de les víctimes eren menors vulnerables a qui pagaven entre deu i vint euros a canvi d’actes sexuals.La intervenció dels Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil va permetre desmantellar la xarxa i comprovar que havien captat els menors a Tortosa, Barcelona, València, el Marroc, Tailàndia, Romania o Vietnam, entre d’altres indrets. Es van poder identificar 103 víctimes, algunes de les quals eren menors tutelats a qui pagaven entre deu i vint euros a canvi d'actes sexuals.