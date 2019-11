Els Mossos d'Esquadra detenen in fraganti un home per un robatori amb força a Tarragona

Els agents l’han interceptat quan caminava pel carrer Lleó carregat amb la màquina enregistradora d’un bar

Actualitzada 11/11/2019 a les 18:18

Agents de la Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra de la comissaria de Tarragona han detingut aquesta matinada un home de 37 anys, de nacionalitat espanyola i veí de Tarragona, com a presumpte autor d’un robatori amb força.Els fets han tingut lloc sobre les dues de la matinada quan una patrulla de paisà, que feia tasques de prevenció de robatoris, ha vist un home que caminava pel carrer Lleó carregat amb un objecte als braços. Ràpidament, els agents han interceptat l’home qui ha intentat escapolir-se sense èxit.Els mossos han comprovat que duia una caixa enregistradora forçada per la part del pany i encara amb diners i rebuts de pagaments bancaris a l’interior. Mitjançant els rebuts, els mossos han comunicat a una altra patrulla el local que havia patit el robatori.La segona patrulla ha fet comprovacions al local i ha comprovat que presentava la reixa metàl·lica exterior forçada i de l’interior havien arrencat la caixa enregistradora.Els agents han pogut recuperar i retornar els diners sostrets al seu propietari, un total de 160 euros en efectiu.El detingut, qui acumula 47 antecedents policials la majoria per delictes contra el patrimoni, passarà durant les properes hores a disposició del Jutjat d’Instrucció en funcions de guàrdia de Tarragona.