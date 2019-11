El nombre d'assessors i el personal de confiança de la Diputació creix

En l’anterior mandat n’hi havia 18, en l’actual són 27 i la partida destinada a sous ha passat de 557.397 a 888.000 euros

Actualitzada 10/11/2019 a les 17:09

Els grups polítics de la Diputació de Tarragona es reparteixen vint-i-set assessors o treballadors considerats com a personal eventual de confiança, 9 més que en l’anterior mandat, amb la diferència que el nombre de formacions amb representació han passat de sis a quatre, després que el Partit Popular i la CUP no van obtenir diputats a conseqüència dels resultats que es van produir en les últimes eleccions municipals. Esquera Republicana, amb 10 llocs; el PSC, amb 6, i Junts per Catalunya, amb 5, són les formacions que tenen més assessors o persones de confiança, mentre que Ciutadans en té 1. A aquestes xifres s’han d’afegir una plaça de cap de Gabinet de la Presidència i una de cap de Gabinet de la Vicepresidència.En l’anterior mandat, que va cobrir el període 2015-2019, hi va haver un cap de Gabinet de la Presidència, CiU atresorava 6 llocs d’assessors o personal eventual de confiança, el PSC en va tenir 4, com també ERC, mentre que Ciutadans, CUP i PP en van tenir una i en els tres casos la plaça era de secretari de grup.Pel que va a la partida global que la Diputació va destinar en aquesta matèria, en el període 2015-2019 es van dedicar 557.397 euros anuals i, en el 2019-2023, la xifra creix a 888.000 euros l’any, segons informació facilitada a aquesta redacció per l’ens intercomarcal. D’aquestes dades es desprén que la Diputació dedicarà a càrrecs d’assessors o personal eventual de confiança 330.730 euros més cada any, tot i que hi ha dos grups polítics menys.Els sous destinats als càrrecs de caps de Gabinet de la Presidència i de la Vicepresidència ascendeixen a 70.000 euros anuals. Per altra banda, els assessors tècnics percebran 38.000 euros, els coordinadors d’activitats 40.000, els secretaris de grup 35.000, els assessors de grup 30.000 i els auxiliars de grup 20.000 euros.