Detinguts 8 pedòfils, un a Tarragona, per assetjament a menors per internet

La investigació va arrencar a l'abril del 2017 després de la denúncia d'una mare

Actualitzada 09/11/2019 a les 11:46

La Policia Nacional ha detingut vuit persones, entre elles un jove de 26 anys a Tarragona (Tarragonès), i d'altres a Madrid, Tenerife, Ciudad Real, València i Badajoz, i n'investiga una novena, menor d'edat, per assetjar sexualment menors per internet.La investigació va arrencar a l'abril del 2017 després de la denúncia d'una mare al correu denuncias.pornografia.infantil@policia.es, en què alertava el contacte de la seva filla, una menor de 13 anys, amb una persona que deia tenir una agència de models.Aquest individu, un home de 24 anys resident a la Comunitat de Madrid i amb nombrosos antecedents, inseria anuncis falsos d'una coneguda marca de llenceria a la recerca de noies, segons un comunicat de la Policia.La investigació va revelar que el sospitós havia estat assetjant una segona menor de 12 anys a la província d'Alacant i va ser detingut. En el registre del seu domicili els agents van identificar vuit menors, d'entre 12 i 16 anys, que havien respost al seu fals anunci a diferents províncies espanyoles.En paral·lel, la Policia va descobrir que la menor que va originar la investigació havia estat assetjada a través de les xarxes socials per d'altres individus diferents després d'haver pujat diverses fotos de la seva cara i cos en postures suggerents.En total van ser identificades nou persones que havien sol·licitat i obtingut material sexual d'aquesta menor. Un d'ells va arribar a concertar una trobada amb ella i mantenir relacions sexuals.La Policia assegura que la investigació ha revelat les diferents estratègies que feien servir els assetjadors per aconseguir els seus objectius.Un dels detinguts, de 33 anys i resident a Tenerife, es va fer passar per una dona per guanyar-se la confiança de la menor, li va dir que tenia una malaltia terminal i que el seu últim desig era que conegués el seu suposat millor amic.A Tarragona va ser detingut un altre home de 26 anys que havia enviat a la menor fotografies dels seus genitals i l'estratègia es va basar en «banalitzar les relacions sexuals entre persones de diferents edats». En el registre del seu domicili van descobrir que havia assetjat una altra menor de 14 d'anys.Un altre home de 29 anys detingut a Ciudad Real va tractar de «fer pena» a la víctima després d'haver assumit un paper de confident i conseller. També en aquest cas, durant el registre, es va identificar una segona víctima.De la resta dels detinguts, tres residien a la província de València i un a Badajoz.En l'última fase de la investigació els agents van constatar que el primer arrestat, de Madrid, havia tornat a inserir anuncis en xarxes socials amb el mateix 'modus operandi'.Encara que després de la primera detenció els seus progenitors li van retirar el material informàtic al seu abast, aquest va aconseguir connectar-se a través d'una consola de videojocs. Quan va ser detingut, va admetre que no podia aturar la seva conducta compulsiva.