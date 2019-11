Tsunami Democràtic ocupa l'avinguda Roma amb activitats lúdiques durant la jornada de reflexió

Un conductor ha intentat passar entre la multitud i ha atropellat a diverses persones, cap d'elles ferida de gravetat

Unes 300 persones han ocupat aquest dissabte l'avinguda Roma de Tarragona en l'acció convocada per Tsunami Democràtic a la ciutat amb motiu de la jornada de reflexió. Poc després de quarts de cinc de la tarda, els manifestants han col·locat taules i carpes a la calçada d'aquesta artèria d'entrada a la ciutat, i l'han tallat al trànsit. Persones de totes les edats, moltes d'elles amb llaços grocs i estelades, han participat en jocs de taula, activitats esportives i tallers d'escriure cartes als presos. També s'han fet activitats per als més petits, com ara una lectura de contes, i s'han muntat parades per vendre marxandatge independentista. Per combatre el fred, els organitzadors també han servit xocolata calenta i coca als assistents.Un conductor que volia accedir a la plaça Imperial Tàrraco i que veia com els manifestants li impedien el pas, ha intentat passar entre la multitud i ha atropellat a diverses persones. La Guàrdia Urbana ha intervingut i s'ha endut els dos ocupants del vehicle, cap persona ha resultat ferida de gravetat.