Tarragona al TOP 10 de les ciutats més «veggies» d'Espanya

Granada: 1 restaurant «veggie» cada 17905 habitants Santa Cruz de Tenerife: 1 restaurant «veggie» cada 18517 habitants Palma de Mallorca: 1 restaurant «veggie» cada 19357 habitants Barcelona: 1 restaurant «veggie» cada 20010 habitants Salamanca: 1 restaurant «veggie» cada 20634 habitants Santiago de Compostela: 1 restaurant «veggie» cada 24114 habitants Girona: 1 restaurant «veggie» cada 24753 habitants Tarragona: 1 restaurant «veggie» cada 26301 habitants València: 1 restaurant «veggie» cada 27166 habitants Alacant: 1 restaurant «veggie» cada 32999 habitants

Un 7,8%de la població espanyola afirma que durant el 2019 han reduït el seu consum de carn. El 6,3% dels espanyols són flexiterians, és a dir, consumeixen peix i carn només de forma puntual. A aquests també s'hi suma un 1,3% de vegetarians i un 0,2% de vegans.Per aquest motiu, el mercat s'ha hagut d'adaptar a aquesta nova demanda i aquesta tendència alimentaria ja ha arribat a moltes ciutats. Bars, restaurants i botigues han volgut aprofitar el moment per adaptar la carta a les necessitats dels consumidors.Holidu, buscador de lloguers vacacionals, ha realitzat un estudi per veure quines són les ciutats que millor s'han adaptat a aquest canvi i, per tant, són les més «veggies» d'Espanya. Entre aquestes es troba Tarragona, que ocupa el vuitè lloc de la llista amb un restaurant «veggie» cada 26.301 habitants.La llista completa és la següent: