Tarragona Centre diu que del projecte Illa Corsini no hi ha «ni els plànols»

L’Ajuntament de Tarragona va aprovar reordenar els voltants del Mercat Central el juny de l’any 2016

Actualitzada 08/11/2019 a les 09:30

La presidenta de l’Associació de Veïns Tarragona Centre, Núria Sabat, va manifestar ahir dijous a aquesta redacció que estava «molt sorpresa» pel fet que del projecte Illa Corsini, aprovat pel plenari de l’Ajuntament celebrat el juny del 2016, «no hi ha ni els plans», tot i que «pel que deia l’anterior govern municipal, estava avançat». Sabat va informar que, en una recent reunió que va mantenir amb l’alcalde, Pau Ricomà, i amb diferents regidors de l’equip de govern, «em van dir que no han trobat cap projecte ni cap plànol», tot i que «l’anterior alcalde va anunciar en rodes de premsa i trobades amb veïns, botiguers i la Cambra de Comerç que l’estaven fent», va dir Sabat.L’Ajuntament va anunciar el 2016 que volia tenir enllestit el projecte abans del maig del 2019. Fonts municipals van corroborar ahir les declaracions de Sabat i van assegurar que «no existeix ni l’avantprojecte i l’únic que es va fer en el seu moment van ser uns dibuixos».Sabat va indicar que «el govern actual vol fer el projecte, però ha de començar de zero, després de tants anys parlant del mateix». Sabat va recordar que aquesta iniciativa va partir de l’expresident de la Cambra de Comerç Albert Abelló, qui va morir de manera sobtada quan era regidor de l’Ajuntament. «Tots els grups municipals van votar a favor», va apuntar la presidenta de l’associació de veïns. Sabat va mostrar la seva confiança en el fet que «el nou govern municipal faci el projecte» i va recordar que «amb l’anterior no teníem ni bones paraules, i no vam aconseguir reunir-nos amb l’alcalde Josep Fèlix Ballesteros, tot i que li ho vam demanar un any abans» de finalitzar el mandat. Sabat sempre s’ha mostrat crítica amb la manca de diàleg que l’anterior govern municipal va mantenir amb l’associació de veïns.Sabat va dir que l’associació que presideix reclama, de fa temps, la construcció d’una pèrgola a Corsini per poder disposar de zones d’ombra, instal·lar un parc de jocs infantils i posar bancs i papereres. «Hem aconseguit que hi hagi papereres a Corsini, però no en trobem en carrers com Coloms», va subratllar.El plantejament que feia Abelló consistia en la conversió del remodelat Mercat Central en l’epicentre d’un espai comercial que abasti una àmplia zona flanquejada per la Rambla Nova, els carrers Unió i Gasòmetre, i les avingudes Prat de la Riba i Ramón y Cajal. Bona part d’aquest espai hauria de ser zona de vianants.