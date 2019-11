Mas Iglesias recollirà signatures per recuperar la parada d'autobús

Lamenten que fa dos mesos que l’alcalde els va prometre que ho solucionaria i encara no s’ha fet res

Actualitzada 07/11/2019 a les 20:52

Rates i xeringues

Els veïns de Mas Iglesias recolliran firmes per recuperar la parada de bus de la línia 60 que va ser suprimida a principis de setembre amb el canvi de recorregut. Aquesta parada, ubicada al carrer Maria Aurèlia Capmany, donava servei al barri de Mas Iglesias i també a les zones més pròximes del barri Fortuny.«En la darrera assemblea de veïns, la majoria de les queixes van anar enfocades a l’eliminació d’aquesta parada, perquè l’utilitzava molta gent i ara per agafar l’autobús han de caminar massa, per la gent gran és complicat», denuncia al Diari Més el president de l’Associació de Veïns El Roserar, Francesc Jornet.Des de l’associació expliquen que «hem intentat parlar amb la regidora en qüestió moltes vegades però mai ens ha pogut atendre» i lamenten que «fa dos mesos que no tenim parada i això que al setembre ja ens van prometre que hi posarien remei».De fet, Jornet argumenta que «en un sopar al setembre, l’alcalde em va assegurar que hi posaria solució però aquí tot segueix igual» i afegeix que «el PSC va portar el tema al plenari i allà la regidora va dir que estudiaria posar una plataforma d’embarcament a l’avinguda de Salou, però encara no en sabem res d’això».Per la seva banda, el vicepresident de l’AVV El Roserar, Jordi Forner, afirma que «per posar la parada a l’avinguda de Salou no cal un gran esforç econòmic, podrien deixar la marquesina al mateix lloc on està i simplement posar un pal al punt de l’avinguda on s’hagués d’aturar el bus» i afegeix que «tant ens fa l’indret exacte de la nova ubicació però és una necessitat que es pugui agafar l’autobús a l’avinguda».Tots dos recorden que ja els sembla bé el canvi de ruta de la línia 60 però no entenen per què no han tingut en compte el servei que tenia aquesta parada. «Aquí pujava molta gent, en canvi, ara en algunes de les noves parades no hi puja ningú o molt poca gent». Alguns dels veïns també es queixen que «el nou recorregut té moltes corbes i això fa que la gent gran que va l’hospital sovint vagi molt incòmode».Per tots aquests motius, els veïns han decidit començar a recollir firmes. «La iniciativa, en realitat, surt dels veïns i no de l’associació, però nosaltres els farem costat perquè estem aquí per donar suport a totes les queixes veïnals», explica Forner. «Tenim pensat començar la recollida de firmes al desembre per veure si d’aquesta manera l’Ajuntament ens fa cas», diu Jornet qui afegeix que «nosaltres sempre anem de bones i entenem que com nosaltres hi ha més barris amb problemes, però és primordial recuperar la parada».Un altre dels problemes que també preocupa al veïnat de la zona és la presència de rates i de xeringues en dos dels solars que hi ha tocant a les vies del tren. «Aquesta zona del barri està molt deixada per part de l’Ajuntament. Aquí no venen mai a netejar i, a sobre, hi ha moltes rates que també entren dins a les cases més pròximes», denuncia Jornet, qui afegeix «el solar que hi ha més a prop de les vies del tren també està molt brut i sempre hi ha xeringues de gent que ve a punxar-se aquí».