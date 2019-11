La Unió de SP i SP vol un servei de minibús que connecti Tarragona 2 amb el centre

L’entitat veïnal de Sant Pere i Sant Pau portarà una moció al pròxim ple amb el suport del PSC

Actualitzada 07/11/2019 a les 19:44

L’associació veïnal La Unió de Sant Pere i Sant Pau ha decidit portar una moció al pròxim ple de l’Ajuntament de Tarragona perquè es posi un servei de minibús que connecti Tarragona 2 amb el centre de la ciutat. Segons va explicar el president de l’entitat, Gabriel Muniesa, «és una zona en la qual hi viu molta gent gran i només poden baixar a la ciutat amb cotxe o taxi». Muniesa va explicar també que ja fa gairebé cinc anys que ho demanen, però ara ho portaran al ple del consistori amb el suport del grup municipal del PSC.«L’EMT ja va treure un informe tècnic en què explicava que, a Tarragona 2, no hi podien arribar autobusos, perquè entre altres dificultats, hi havia carrers en els quals no podia girar», va assegurar Muniesa. I va afegir: «Després d’insistir molt, el passat abril l’EMT va treure un nou informe tècnic en què assegurava que un minibús sí que podia dur a terme aquest servei». «Ja va sent hora d’aconseguir-ho», va concloure el president de La Unió.Per altra banda, Muniesa, va defensar que tenen més demandes, que aniran presentant en forma de mocions en els propers plens a l’Ajuntament, «per no saturar-lo». Una d’aquestes propostes, que segons Muniesa ja està força avançada, és construir una rotonda en l’encreuament de l’avinguda de Països Catalans amb el carrer Marcel·lí Domingo, a Sant Pere i Sant Pau, ja que assegura que actualment hi ha un semàfor però no és efectiu. Considera que és un punt molt perillós i que una rotonda és la millor solució.