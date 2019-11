El Morell abaixa l'IBI i aprova bonificacions a les plaques solars

Els veïns i empreses que apostin per les energies renovables tindran un 50% de retorn en aquest impost els pròxims tres anys

Actualitzada 07/11/2019 a les 21:01

En un context en què diversos ajuntaments estan apujant l’Impost de Béns Immobles (IBI), ahir el Morell va aprovar, per unanimitat, la modificació de l’ordenança fiscal reguladora d’aquest impost i ho va fer a la baixa. Concretament, es passa d’un tipus impositiu del 0,63 al 0,61.A banda d’aquesta rebaixa fiscal, es van aprovar bonificacions per a particulars i empreses que optin per instal·lar plaques solars al municipi.Concretament, el ple celebrat ahir a la tarda va decidir una bonificació del 50% de l’IBI per a tots aquells particulars que, en el seu habitatge, instal·lin plaques solars. Pel que fa a les empreses, la bonificació serà del 30%. En tots dos casos, el període de la bonificació es fixa per als tres anys següents des de la seva col·locació i entrada en funcionament.El govern municipal, format per Junts pel Morell, Ara El Morell i el PSC, va acordar aquesta mesura prèviament amb els grups de l’oposició –Compartim-AM i Ciutadans– en el marc de la comissió d’Hisenda. L’alcalde, Eloi Calbet, es va mostrar satisfet per l’aprovació, sobretot per l’aposta per l’ús de les energies renovables i per la baixada de l’impost.«Ens trobem en una bona situació econòmica i tot i que la tònica en altres ajuntametns és apujar l’IBI nosaltres creiem que no cal repercutir sobre els contribuents, hi ha altres fonts de finançament», afirma Calbet. Pel que fa a les plaques solars, creu que la seva iniciativa afavorirà «la reducció d’emissions de CO2».Dins del debat de l’IBI, el govern local es planteja en un futur també incloure penalitzacions per a entitats financeres que disposin d’habitatges buits i fora del mercat. Aquesta mesura no s’ha inclòs enguany, segons Calbet, a causa dels terminis imposats per a l’aprovació de les ordenances, que fixen una distància de trenta dies hàbils fins al pròxim 31 de desembre.