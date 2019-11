Cayetana titlla de «congrés de xenòfobs» l'acte de Junts x Catalunya

En l’acte del PP, al Teatre Tarragona, també van intervenir Rosa Díez i Jordi Roca, el candidat popular de Tarragona pel Congrés dels Diputats

En la seva intervenció en l’acte de campanya del PP a Tarragona, Cayetana Álvarez de Toledo va començar donant les gràcies a Pedro Sánchez, va seguir titllant de «xenòfob» i «supremacista» l’acte de Junts per Catalunya, que es feia tot just a pocs metres, al Teatre Metropol, i va acabar assegurant als assistents que el Partit Popular està «millor que mai, encara que no ho sembli».Al president del govern espanyol en funcions, li va donar les gràcies per donar-li l’oportunitat de fer aquest míting per segona vegada, i per donar-li l’oportunitat de què «la gent conegui a través de Jordi Roca que existeix una altra Catalunya, la democràtica, la del civisme, la que ens permet conviure». Però, com ja és habitual, el plat fort del discurs d’Álvarez de Toledo va ser Catalunya i els independentistes. Va dir que a l’acte de Junts per Catalunya hi havia assistit Artur Mas, que és «la mare de la criatura, i Pujol n’és el pare». També va explicar que per videoconferència van connectar amb Carles Puigdemont, del qual va assegurar que «és el cabdill de Waterloo, el pròfug». I de Laura Borràs va dir que és gairebé la seva preferida, «amb llibres als debats per demostrar que no és supremacista». De Toledo també va criticar que «TV3 no és de tots, sinó d’una meitat». «S’ha d’acabar amb l’adoctrinament i tenim mecanismes per fer-ho. No pot ser, que amb els diners de tots els catalans, s’hagi pagat a la productora de Toni Soler, que va dir en el seu programa ‘Putos gossos de merda’ als Mossos d’Esquadra», va afegir. Finalment, la popular va instar a Pedro Sánchez a què demanés perdó «per arribar al govern gràcies als colpistes», i va assegurar que, encara que no ho sembli, el PP està «millor que mai».Una mica més autocrític va ser Jordi Roca, el candidat del PP de Tarragona pel Congrés. Roca va començar l’acte reconeixent «els errors» de la seva formació i fent un «propòsit d’esmena». Roca va assegurar que l’independentisme «ha utilitzat l’engany i fa un toc quirúrgic sobre la mentida per eliminar tot el que significa Espanya sobre Catalunya» i va defensar que a això és al que han dedicat «la seva propaganda». I va afegir: «Han aconseguit que molts s’avergonyeixin de la seva identitat i la seva cultura», i que el del nacionalisme es tracta d’un supremacisme poc original, ja que «la frase ‘Un líder, un poble, una llengua’ és una frase que ja coneixem de fa anys». Roca va assegurar també que PP, Vox i Cs sumaran més vots que Esquerra a Tarragona, però trauran 2 o 3 escons i els constitucionalistes cap, i va manifestar que si haguessin anat tots junts sota el nom «Espanya Suma, Tarragona Suma o Tabarnia Suma, m’és igual», haguessin guanyat al nacionalisme.Per la seva banda, l’exsocialista Rosa Díez va centrar el seu discurs entre les esquerres i les dretes, i va preguntar retòricament a Sánchez, en qui va centrar gran part del seu discurs, que «Què és ser progressista?», i va seguir: «Només Sánchez pot construir un govern progressista? Què passa que el progrés es propietat de l’esquerra? Hi ha alguna cosa més progressista que construir igualtat i democràcia?». Díez va afegir que aquesta democràcia a Europa l’havien aconseguit les dretes i les esquerres.