Borràs clama per la unitat de l'independentisme «per tenir un grup republicà a Madrid»

Torra: «No penso rendir-me per uns insults i querelles»

Actualitzada 08/11/2019 a les 08:51

Mas, contra Sánchez

Els polítics presos i en especial el president Carles Puigdemont i Josep Rull, qui havia d’encapçalar la llista de les eleccions general per Tarragona, van tenir un protagonisme rellevant en l’acte de campanya que Junts per Catalunya va fer ahir a la tarda al Teatre Metropol de Tarragona i que va comptar amb la participació dels presidents de la Generalitat Quim Torra i Artur Mas. En les intervencions es va apel·lar a la unitat de l’independentisme, gairebé sense citar a ERC. La candidata Laura Borràs va dir que «l’independentisme ha d’estar unit per tenir grup republicà a Madrid». Borràs va afirmar que «oferirem fins a l’últim minut la unitat, perquè separats perdem i nosaltres treballem perquè sigui Catalunya qui guanyi» en les eleccions del pròxim diumenge.La candidata de JxCat no va dubtar a tancar la seva intervenció dient que «demano a ERC i a la CUP que recapacitin i pensin que junts guanyem», i va afegir que «els presos són de tots».Borràs va qualificar el president del govern en funcions Pedro Sánchez d’«inútil», perquè «no ha sabut seure a escoltar i està fora de cobertura». La candidata per Barcelona va comentar que just ahir «l’Assemblea de Madrid ha aprovat una proposta de Vox per a il·legalitzar els partits independentistes: així estan les coses». «Volen negar una evidència i aquest és el camí per a la independència és irreversible», va apuntar.El president Quim Torra, per la seva banda, va dir que «el país està a prova i ens hem de posar davant del mirall», i que el diumenge «hem de sortir enfortits com a persones i com a país». Torra, sense citar a altres formacions independentistes, va afirmar que «hem de posar el país per davant dels partits».El president va anar més enllà i va assegurar que tot i les vinculacions que se li atribueixen a detinguts acusats de terrorisme, «no penso rendir-me per uns insults i querelles que em vulgui posar» i va dir que «la resposta dels partits espanyols és aplicar el codi penal». Com també va fer Borràs, Torra va criticar els canvis d’opinió de Pedro Sánchez i va «exigir» al govern espanyol que «garanteixi els drets de la gent». «No donarem cap vot de franc», va advertir a Sánchez.Al seu torn, el president Artur Mas va demanar el vot per a JxCat «perquè a Catalunya votar els nostres candidats és fer-ho per la gent del món sobiranista que ha fet un esforç per tenir una unitat que ens demana el ciutadà». De Pedro Sánchez va dir que el president del govern espanyol en funcions «pensa que el problema d’Espanya ho resoldrà fent eleccions, quan de fet ho serà fent front a la situació que hi ha a Catalunya». «No costa tant entendre que cal seure i parlar», va dir Mas, qui va apuntar que «ja sabem que Pedro Sánchez no és una persona massa brillant».En l’acte d’ahir al Teatre Metropol es va poder sentir la veu de Josep Rull, qui va comentar que «en aquests moments m’agradaria estar a Porrera, el poble que em va acollir», i va subratllar que «no renunciarem al l’1 d’octubre i mai demanarem perdó: ens mantindrem sempre fidels a Catalunya». Rull també va lamentar el viratge de «Pedro Sánchez cap a la dreta i el gir autoritari de l’Estat espanyol». Va ser en aquest moment quan una de les persones presents en l’acte polític va cridar «fora el rei».Per la seva banda, el cap de llista de JxCat per la circumscripció de Tarragona, Ferran Bel, va iniciar la seva intervenció amb «un reconeixement a Josep Rull, el nostre candidat». Els assistents van rebre aquestes paraules amb una forta i llarga ovació, en resposta al que Bel els va demanar perquè «arriba a Lledoners». En clau tarragonina, el candidat independentista va dir que «cal ser fort a Madrid per defensar les nostres infraestructures, que es faci l’A-7 i es millori l’aeroport de Reus, i que es detingui la regressió del Delta de l’Ebre».Bel va sorprendre tothom quan va dir que «Vox, el PP i Ciutadans són els nostres aliats, perquè si escolteu el que diuen, llavors ens voteu a nosaltres». «I també si escoleu al PSOE», va afegir. «El que més greu em sap és que JxCat no tingui grup propi a Madrid», i per a evitar-ho «us demano el vot».