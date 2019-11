Antonio José presentarà el seu nou disc 'Antídoto' a Tarragona

El cordovès es va donar a conèixer al concurs musical de 'La Voz', on va resultar guanyador

Actualitzada 08/11/2019 a les 14:24

El cantant Antonio José actuarà a la Tarraco Arena el proper 9 de maig del 2020. El cordovès, guanyador de 'La Voz', presentarà el seu nou disc d’estudi Antídoto a Tarragona. Les entrades van des dels 39 euros fins als 70 per al Meet & Greet.Antonio José es va donar a conèixer quan va guanyar el talent show La Voz el 2015, que li va servir de trampolí per donar-se a conèixer al món de la música. En només tres anys, el jove ha esdevingut un dels artistes pop masculins més importants, acumulant quatre discs de platí, un disc d’or i diverses setmanes com a número 1 a les llistes de vendes oficials.L'artista ja porta a sobre les seves espatlles més de 200 concerts. Com a prèvia a la publicació del disc Antídoto, el cantant va treure els singles Me equivocaré i Dile. Aquest quart disc és el més internacional d’Antonio José, amb un procés de gravació que l’ha portat per ciutats com Los Ángeles, Bogotà, Miami, Madrid o Barcelona.