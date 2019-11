Tarragona restaurarà els Gegants Moros i els Negritos per la seva exposició

La Comissió Informativa de Presidència atorgarà a l’IPHES un reconeixement per la seva tasca en favor del patrimoni històric

El Departament de Cultura de l'Ajuntament de Tarragona restaurarà els Gegants Moros i els Gegantons Negritos per tal d'exposar-los de cara al públic. Entre les tasques previstes es netejarà la pintura degradada de les quatre peces originals que daten de 1851 i 1856, el Negrito, i 1859 la Negrita. També es consolidaran les fissures de la fusta de les mans i dels braços i s'arreglarà el vestuari dels Gegants Moros, que presenten algunes deficiències. L’objectiu final és poder exposar de nou aquestes parelles de l’escultor Bernat Verderol i que van ser construïdes al segle XIX.D'altra banda, la Comissió Informativa de Presidència ha aprovat atorgar a l’Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social (IPHES) un reconeixement per les accions en favor del patrimoni històric i la seva preservació. Membres del centre participen en nombrosos projectes d’investigació com les excavacions a la Sierra d’Atapuerca, a La Boella i a l’oest de l’Iran, Armènia i Etiòpia. La proposta haurà de ser ratificada pel plenari del divendres 15 de novembre.