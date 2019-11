Tarragona, la demarcació que menys va créixer econòmicament durant l'any passat

L'economia del Camp i l'Ebre va superar la crisi el 2018 però encara no ha recuperat l'ocupació perduda

L'economia tarragonina ha trigat deu anys en refer-se de la crisi, però el 2018 va superar per primer cop els registres que tenia el 2007 en termes de productivitat. Tot i això, la demarcació no ha recuperat els llocs de treball destruïts i encara arrossega un 5,3% menys d'afiliats que aleshores, segons l'Anuari Econòmic Comarcal del BBVA que s'ha presentat aquest dijous a Tarragona.L'informe apunta també que Tarragona va ser la demarcació catalana que menys va créixer l'any passat -un 1,6%-, sobretot per la davallada industrial i del sector primari. El Baix Penedès (3%), el Baix Ebre (2,5%) i l'Alt Camp (2,4%) són les comarques que van liderar el creixement, mentre que el Baix Camp i la Terra Alta van decréixer lleument –un 0,3%.