En la primera de les sessions programades es van exposar diverses experiències personals

Actualitzada 07/11/2019 a les 09:59

Anàlisi de dinàmiques

L’Espai Jove Kesse va acollir la primera d’una sèrie de sessions per recollir iniciatives i experiències personals per elaborar un protocol contra la violència sexista. En la trobada van participar representants d’entitats, persones a títol particular i regidors de l’Ajuntament com Carla Aguilar, Manel Castaño Sandra Ramos, Mario Soler, Francisco Domínguez o Elisa Vedrina. Aguilar, regidora de Participació, Serveis Socials, Benestar Animal va destacar que es tracta «d’un procés participatiu» obert a la societat tarragonina. L’objectiu és establir bases per lluitar contra la violència sexista en l’àmbit de l’oci nocturn, però que també tingui aplicacions en altres com poden ser l’urbanístic. «Volem donar resposta a la violència masclista», va dir la regidora d’En Comú Podem i primera tinent d’alcalde de l’Ajuntament.Aguilar es va mostrar satisfeta pel resultat de la primera reunió i de manera especial «per la metodologia participativa, que defineix al govern municipal, així com per la constatació del fet que des de la regidoria fem una política transversal».En la sessió d’ahir a la tarda a l’Espai Jove Kesse «es va parlar de dinàmiques, d’idees i de propostes per ser debatudes per veure como vivim, des de la ciutadania, l’oci nocturn a la ciutat», va dir Aguilar, qui considera necessari l’elaboració d’un protocol per abordar, des de la transversalitat, qüestions que ens preocupen a tots, com és la violència sexista». La portaveu d’En Comú Podem va apuntar que en la trobada es va «constatar sensacions de situacions que comporten inseguretat». Aguilar va posar especial èmfasi quan va comentar que algunes de les persones presents van exposar casos particulars viscuts en àmbits de l’oci nocturn tarragoní, unes experiències que seran tingudes en compte a l’hora d’establir les línies que s’arbitraran en l’elaboració del protocol. «Hem pogut conèixer casos d’assetjament que el protocol tractarà de prevenir», va dir.Un dels objectius de la primera sessió va ser «fer una diagnosi de la situació existent a Tarragona, per poder fer front a la violència sexista», va explicar Aguilar, qui es va mostrar convençuda que el protocol aportarà eines per lluitar contra actituds antisocials. La regidora va apuntar que «és tota la ciutat la que s’ha de corresponsabilitzar per donar una resposta a la violència sexista» que sigui decidida i contundent en tots els àmbits.