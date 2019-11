Mig centenar de persones es manifesten contra el nou Centre Penitenciari Obert de Tarragona

Els veïns del Parc Francolí seguiran lluitant per aturar-lo, tot i que la Generalitat ja n'ha adjudicat les obres

Actualitzada 07/11/2019 a les 21:08

El Govern defensa que és un projecte clau per al futur Fòrum de la Justícia

Mig centenar de persones s'han manifestat aquest dijous al vespre contra el projecte del Centre Penitenciari Obert de Tarragona. La marxa, convocada per l'Associació de Veïns del Parc Francolí, s'ha fet l'endemà que la Generalitat adjudiqués les dues primeres fases de l'obra.«No pararem i seguirem lluitant per aturar-ho o canviar-ho, perquè creiem que aquest no és un projecte adequat per a aquest lloc. El parc és un espai que ha d'aprofitar la ciutat» , ha manifestat el president de l'entitat, Jordi Miguel.El veïnat que rebutja l'equipament penitenciari sosté que l’equipament farà créixer la inseguretat a la zona i que, abans que aquesta inversió, la ciutat en necessita d'altres de més prioritàries.Miguel ha avançat que la setmana vinent es reuniran amb l'Ajuntament i que, un cop coneguin la postura del consistori i la de la Generalitat, fixaran les seves exigències. El president de l'associació ha recordat que van arribar a plantejar un canvi d'ubicació i algunes modificacions a l'edifici, però han lamentat que, tot i les diverses reunions mantingudes, el Govern «no ha mogut ni una coma del projecte inicial» .A més, Miguel ha insistit que el parc està « faltat de llum i té molts espais morts« , i que el seu objectiu és millorar la seguretat a la zona i potenciar el parc.Amb una inversió de més de 9 MEUR, el centre obert està expressament dissenyat per al tractament dels interns en règim de tercer grau, que actualment compleixen condemna a l'antiga presó de la ciutat. Tindrà capacitat per a 150 interns i serà l'únic de tota la demarcació de Tarragona. L'edifici, de cinc plantes, es construirà en un solar al costat de la comandància de la Guàrdia Civil i de la Guàrdia Urbana de Tarragona.El Departament de Justícia defensa que amb aquest projecte es culminarà la modernització dels equipaments penitenciaris de la demarcació de Tarragona, que ja va estrenar el centre penitenciari Mas d'Enric el desembre de 2015, amb una inversió de 105 MEUR. Alhora, al soterrani del centre obert s'hi construirà l'arxiu del futur Fòrum de la Justícia, aparcat 'sine die' per manca de finançament.A més, quan entri en funcionament, previsiblement a final del 2021, es tancarà l'antiga presó de Tarragona, que ara fa les funcions de centre obert. L'aprofitament urbanístic del solar de l'antiga presó, d'uns 11.000 metres quadrats, haurà de servir per al finançament d'una part del futur recinte judicial. Segons el Departament, posar pals a les rodes al centre obert és posar-los a la construcció del futur Fòrum de la Justícia de Tarragona.Alhora, el Departament assenyala que els veïns de l'antiga presó de Tarragona, on ara hi ha un centre obert en un equipament «obsolet» , mai no han tingut cap problema en relació amb aquest equipament. «Ni ells, ni cap dels veïns dels diferents centres oberts que hi ha a Catalunya» , puntualitzen fonts de Justícia.