Les obres del Centre Penitenciari Obert de Tarragona començaran el pròxim desembre

Els veïns del Parc del Francolí es manifesten aquesta tarda en contra d’un projecte que consideren farà augmentar la inseguretat al barri

Actualitzada 07/11/2019 a les 08:51

Barrio: «Seguirem lluitant»

Reunió amb l’Ajuntament

Les obres de construcció del polèmic Centre Penitenciari Obert (CPO) s’iniciaran el pròxim mes de desembre amb el moviment de terres. La Generalitat va adjudicar ahir a l’empresa Comsa les dues primeres fases, de les quatre que consta el projecte, per un import de 9,1 milions d’euros. L’actuació inicial, pressupostada en 2,3 milions d’euros, consistirà, a més del moviment de terres, en la construcció de l’estructura de l’edifici que s’aixecarà a l’avinguda Pont i Gol, en les proximitats de les casernes de la Guàrdia Urbana i de la Guàrdia Civil.L’execució de la segona fase del projecte, valorada en 6,8 milions d’euros, començarà el mes de juliol i abastarà la finalització de l’edifici, incloent-hi l’interior de l’immoble. La fase següent consistirà en la urbanització de la zona i la construcció d’un soterrani, amb la previsió que les obres hagin conclòs a finals del 2021.El nou Centre Penitenciari Obert tindrà una capacitat per a 150 interns en règim de tercer grau i substituirà l’actualment existent a la presó de l’avinguda República Argentina. Es tracta d’una instal·lació que acollirà presos que gaudeixen de llibertat vigilada.El projecte que impulsa el Departament de Justícia de la Generalitat compta amb el rebuig de l’Associació de Veïns Parc del Francolí, que sempre s’ha oposat al fet que el CPO estigui ubicat en aquest barri de Tarragona. Aquesta organització exigeix la paralització del projecte i no descarta emprendre mesures amb la voluntat d’aturar-lo. Des del passat 10 d’octubre, els veïns de la zona es concentren tots els dijous a la Rambla President Macià per mostrar la seva disconformitat amb aquesta instal·lació penitenciaria. Per avui, dijous, està convocada una manifestació que s’iniciarà a les set de la tarda al solar on s’ha de construir el CPO. La marxa es dirigirà cap a la Rambla President Companys. Els convocants esperen una important presència de persones.La secretaria de l’associació de veïns, Roser Barrio, va manifestar ahir a aquesta redacció que, «una vegada més, ens hem assabentat per la premsa de l’adjudicació de les obres per part de la Generalitat», un fet que va lamentar, i va remarcar que «seguirem lluitant perquè el Centre Penitenciari Obert no es faci». «Intentarem que les obres no comencin», va comentar.Barrio va remarcar que «tenim el mes de novembre per manifestar-nos i «reclamar que s’aturi el projecte», i no va descartar estudiar noves mesures de pressió. La secretaria de l’organització veïnal va informar que l’Ajuntament de Tarragona, mitjançant l’alcalde Pau Ricomà, «ha parlat amb nosaltres i ens ha dit que es va posar en contacte amb la Generalitat i que aquesta li va dir que el projecte no es podia modificar».L’Associació de Veïns Parc del Francolí, amb el suport de la Federació d’Associacions de Veïns de Tarragona (FAVT), mantindran una reunió amb el govern municipal el pròxim dilluns «per parlar de l’adopció de mesures per millorar la seguretat al barri i augmentar l’enllumenat públic», va dir Barrio, qui va apuntar que «aquestes peticions les fem de fa temps i amb independència de la construcció del CPO, perquè és necessari millorar la sensació d’inseguretat que hi ha a la zona». L’associació de veïns considera que el barri té una sèrie de deficiències que no són prou ateses per l’Ajuntament.Per la seva banda, el president de l’associació de veïns, Jordi Miguel, ha declarat de manera reiterativa i en diverses ocasions que el Centre Penitenciari Obert farà augmentar «la inseguretat que ja existeix entre els veïns del parc». L’entitat recorda que aquest projecte està vinculat al de la Ciutat de la Justícia, que «ja veurem si l’han fet d’aquí a deu anys», va dir Miguel. Aquest és un projecte del qual fa anys que es parla a Tarragona, única capital catalana que no en té, i per al qual no existeix cap calendari.En la concentració del passat 10 d’octubre van participar la presidenta de la FAVT, Cristina Berrio, i el portaveu del grup municipal de Ciutadans, Rubén Viñuales, els quals van voler mostrar el seu suport als veïns del Parc del Francolí. Miguel va assegurar que sempre que han mantingut contactes amb la Generalitat per parlar del projecte del CPO «mai hem obtingut cap resposta». El temor dels veïns és que la presència de persones que compleixen el tercer grau contribueixi a «augmentar la inseguretat que hi ha al barri».