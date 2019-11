Ciutadans ha ratificat aquesta setmana davant la Fiscalia de Medi Ambient de Tarragona la denúncia sobre la seva gestió

Actualitzada 07/11/2019 a les 10:12

Actuacions urgents

Ciutadans (Cs) ha ratificat aquesta setmana davant la Fiscalia de Medi Ambient de Tarragona la denúncia sobre la gestió de l’amfiteatre romà que va presentar a principis d’octubre. El ministeri públic ha obert diligències i ha encarregat la investigació a la Guàrdia Civil, segons ha confirmat l’ACN. Ara, la fiscalia ha demanat diversos informes per determinar si es poden exigir responsabilitats penals per danys en el patrimoni històric i mal manteniment. El 27 de setembre el govern va tancar l’amfiteatre per seguretat, arran d’un informe que alertava que la degradació podia posar en perill les persones i la conservació del monument. A mitjan octubre es va reobrir l’esplanada superior, però l’accés a l’arena i a les grades segueix tancat.El grup municipal de Ciutadans defensa que cal investigar si hi ha hagut responsabilitats penals en els danys que té el monument, declarat Patrimoni de la Humanitat. Per aquest motiu, la formació taronja va sol·licitar que declarin l’alcalde de Tarragona, Pau Ricomà; el conseller de Patrimoni, Hermán Pinedo; i l’anterior consellera del ram, Begoña Floria. També va incloure a la llista els arquitectes que van redactar l’informe sobre l’estat de l’amfiteatre. El portaveu municipal del partit, Rubén Viñuales, va ratificar la denúncia dilluns passat amb la intenció que el cas tiri endavant.Mentrestant, el govern porta a terme tasques de consolidació i millora de l’amfiteatre amb la intenció de reobrir l’accés a l’arena abans de final d’any. La graderia romandrà tancada més temps pels problemes estructurals que presenta, però en tot cas la voluntat del govern és que pugui estar plenament operativa al maig, coincidint amb el Festival de Tarraco Viva.