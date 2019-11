L'Ajuntament de Tarragona afirma que augmentarà la plantilla de la Guàrdia Urbana el 2020

Fonts municipals reconeixen la manca d'efectius i la problemàtica que això comporta en el seu treball diari

Actualitzada 07/11/2019 a les 16:43

L'Ajuntament de Tarragona ha volgut donar resposta a la denúncia de la Central Sindical Independent i de Funcionaris (CSIF), sindicat més representatiu en les administracions públiques en referència a la «falta d'efectius» a la Guàrdia Urbana de Tarragona.Des del sindicat asseguren que el cos està «està sota mínims» i afegeix que, el consistori, ha dut a terme una «pèssima gestió», ja que encara no s'ha resolt el procés selectiu d'agents que es va publicar el passat 14 de maig.Fonts municipals han reconegut la manca d'efectius de la guàrdia urbana i de la problemàtica que això comporta en el seu treball diari. «En aquest sentit, el govern municipal ja està treballant per incrementar la plantilla de l'any vinent i manté contactes constants amb els sindicats», han detallat.A més, l'equip de govern ha volgut deixar clar que la conselleria de Seguretat Ciutadana ha redactat un Decret per garantir, davant d'esdeveniments especials, la seguretat de la ciutat, com és el cas de la jornada electoral del diumenge, 10 de novembre.