L'Ajuntament instaura un control del servei de neteja GPS més exhaustiu

Una empresa es dedicarà únicament a fer aquest seguiment, mentre que fins ara el duien a terme tècnics del consistori

Actualitzada 06/11/2019 a les 20:20

L’Ajuntament de Tarragona ha contractat un nou servei per tal de dur a terme un control molt més exhaustiu del servei de neteja de la ciutat. Fins ara, eren els tècnics de neteja del consistori qui realitzaven aquesta supervisió però s’ha decidit contractar una empresa externa, Datambient Assessors S.L., per tal que aquesta sigui encara més detallada.Aquesta supervisió es durà a terme mitjançant un sistema de posicionament geogràfic (GPS) amb el qual ja van equipats tots els vehicles i maquinària de Fomento, la contracta encarregada de la neteja de la ciutat. En el contracte també s’especifica que l’empresa concessionària del control del servei de recollida de la brossa «té la responsabilitat de garantir en tot moment la visualització de cadascun dels plànols de neteja i recollida en el programa informàtic que posarà a disposició de l’Ajuntament i que ha de permetre el seguiment en línia i temps real de recorregut dels vehicles de neteja i recollida de residus». I afegeix que «l’Ajuntament haurà de disposar en temps real de tota la informació del seguiment dels equips que realitzen el servei».Datambient haurà de realitzar almenys 80 serveis de control durant els 8 mesos de contracte, però serà l’Ajuntament qui indicarà quin nombre de serveis es realitzen cada setmana. A més, també decidirà cada setmana quins són els serveis que haurà de controlar el concessionari. Cada servei de control GPS constarà, en primer lloc, del seguiment del servei de neteja i, en segon lloc, d’un informe amb els resultats del seguiment. En aquests informes haurà de quedar registrada, per exemple, la ruta que fa el vehicle, de manera que quedarà constància de totes les parades i moviments que realitzi, sigui per netejar o recollir contenidors, descarregar els camions a les plantes de destí dels residus, etc.Concretament, el servei de recollida i transport de residus urbans, neteja viària i de platges i de gestió de la deixalleria de Tarragona està a càrrec de l’empresa Fomento de Construcciones y Contratas, S. A. (FCCSA), amb un contracte que supera actualment els 20 milions d’euros anuals. L’adjudicació a Fomento d’aquest servei per una durada de 10 anys es va fer efectiva el 2002, dos anys després que l’Ajuntament tragués a licitació el contracte de neteja. El 2010 però, l’empresa adjudicatària va demanar un augment de l’import anual a gairebé 17 milions d’euros per tal de poder complir els objectius i, a més, una pròrroga de 10 anys del contracte.El ple de l’Ajuntament va aprovar per unanimitat aquesta modificació del contracte, no sense polèmica. La CUP va decidir portar als tribunals aquest fet, ja que considerava que s’estava beneficiant l’empresa en detriment de les arques públiques. Al final, la denúncia va ser desestimada.Aquestes dades posen en evidència que es tracta del contracte més car al que ha de fer front el consistori. És per aquest motiu que s’ha decidit contractar a una empresa perquè s’encarregui únicament de dur a terme aquest control exhaustiu i detallat i vetlli pel bon funcionament del servei de neteja.