Entitats i veïns de la Part Alta treballen per integrar els MENA

En l’assemblea es van proposar activitats per acostar els joves estrangers al barri

Actualitzada 07/11/2019 a les 08:44

Crear coneixença i xarxes d’unió amb els menors d’edat no acompanyats. Aquesta va ser la conclusió a la qual es va arribar en l’assemblea veïnal i d’entitats organitzada pel Casal Popular Sageta de Foc i altres col·lectius, per tal d’aconseguir un barri viu i lliure de racisme.Membres de la plataforma Farts de Soroll, de la Plataforma Antifeixista, de la Colla de Castellers Xiquets de Tarragona, de la Colla Jove Xiquets de Tarragona, del Casal Popular Sageta de Foc, de Cau de Lluna i alguns veïns del barri de la Part Alta van assistir a aquesta assemblea per mirar d’arribar a consensos i posar en comú diferents propostes per tal d’aconseguir un barri lliure de racisme. Nil Martínez, de la Plataforma Antifeixista i educador social de MENA a Tarragona, va explicar als assistents qui són els joves no acompanyats, quines necessitats tenen i com de desemparats es troben per part de la Generalitat de Catalunya.Concretament, algunes de les propostes que van sorgir a l’assemblea són, en primer lloc, parlar amb els joves no tutelats per veure quins són els seus interessos. Per això, es va destacar la importància de conèixer aquests joves i crear una xarxa d’unió entre el barri i ells. Una altra proposta va ser la d’organitzar classes de català per als MENA, sempre i quan ells hi estiguin interessats i hi ha prou professors voluntaris per dur-les a terme. Finalment, també es va proposar organitzar unes jornades participatives al barri, amb diferents activitats conjuntament amb les entitats i institucions. A la pregunta de si hi ha xenofòbia a la Part Alta, Mar Cros, de Cau de Lluna, va assegurar que «hi ha racisme al barri, com a les institucions i com a tot arreu». Cros va explicar també que el pròxim 21 de novembre hi haurà una altra assemblea per mirar de tirar endavant les propostes tractades ahir.Això, dies després que, tot just al barri de la Part Alta, s’iniciés una recollida de firmes per expulsar, literalment, «als immigrants delinqüents i reincidents». El president de l’Associació de Veïns de la Catedral, Jordi Ferré, va engegar aquesta recollida de signatures perquè, segons va assegurar en el seu moment, els veïns del barri estaven farts de la inseguretat en què viuen i van demanar la seva expulsió immediata de la ciutat. Ferré va explicar que es tracta de MENA i joves majors d’edat d’origen marroquí que venen a Tarragona a delinquir i atribuïa la culpa a la Generalitat de Catalunya, l’Estat espanyol i l’Ajuntament de Tarragona. Des de l’AVV Catedral, també van assegurar que posarien en marxa un sistema de serens per tal d’intentar reduir la inseguretat al barri de la Part Alta.