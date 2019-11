CSIF denuncia la «falta d'efectius» dins de la Guàrdia Urbana de Tarragona

El sindicat alerta de la «pèssima gestió», ja que encara no s'ha resolt el procés selectiu publicat el 14 de maig

La Central Sindical Independent i de Funcionaris (CSIF), sindicat més representatiu en les administracions públiques, ha denunciat la «falta d'efectius» a la Guàrdia Urbana de Tarragona que «està sota mínims».El CSIF assegura que s'ha dut a terme una «pèssima gestió», ja que encara no s'ha resolt el procés selectiu d'agents que es va publicar el passat 14 de maig. Des del sindicat alerten que tampoc s'han convocat les vuit places d'agent pel procediment de mobilitat interadministrativa, a les que l'anterior govern es va comprometre. A aquest fet, s'afegeix la jubilació de 14 agents i que un nombre important de personal eventual que ha aprovat la plaça de funcionari de carrera en altres administracions o han estat reclamats per la d'origen i han estat baixa a la plantilla de l'Ajuntament de Tarragona.Segons el CSIF, actualment, la Guàrdia Urbana compta amb menys personal que a principis d'estiu. Això fa que «no puguin destinar els efectius idonis per la servei idoni», afirma el sindicat.En un comunicat, expliquen que el conseller delegat de Seguretat Ciutadana de Tarragona va dictar ahir un decret obligant a fer hores extres al personal de la Guàrdia Urbana el proper 10 de novembre per salvaguardar els col·legis electorals i les urnes i per poder garantir el dret a vot. Aquest també és extensiu a altres possibles esdeveniments futurs i per cobrir el servei ordinari.Des de la secció sindical d'Administració Local de CSIF-Tarragona denuncien que «obligar a treballar amb hores extres per decret és una eina que permet la llei, però de manera excepcional, i que no es pot utilitzar indiscriminadament per cobrir les mancances de personal». Per aquest motiu, anunciar que interposarà recurs contra aquest decret ja que el con consideren «un atac als drets dels treballadors».