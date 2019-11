Cs apel·la als 100.000 indecisos a Tarragona i es reivindica com el «vot útil» davant PP i Vox

Del Campo situa com a prioritats infraestructures com l'A-7 i l'A-27, i la lluita contra l'erosió del litoral

Actualitzada 07/11/2019 a les 12:54

Connectar el territori i salvar el litoral

L'article 155 per fer fora Torra

El cap de llista de Cs per Tarragona al Congrés, Sergio del Campo, ha apel·lat aquest dijous al vot dels més de 100.000 indecisos que hi ha a la demarcació. «El vot útil és Ciutadans, i votar a Vox i PP és llançar el vot a la brossa», ha manifestat el candidat en una atenció als mitjans a Tarragona. Del Campo ha erigit el partit taronja com l'única garantia que s'atrauran les inversions que la demarcació necessita després que PP i PSOE, ha dit, «hagin abandonat el territori durant 20 anys a canvi de donar competències als nacionalistes». En aquest sentit, Del Campo ha explicat que les seves prioritats són el perllongament de l'A-7 a les Terres de l'Ebre, la finalització de l'A-27 i la lluita contra l'erosió del delta i tot el litoral.El 28-A, Del Campo va revalidar l'escó al Congrés amb 52.000 vots i Cs es va situar com la tercera força més votada a la demarcació, per darrere d'ERC i el PSC. Malgrat els pronòstics desfavorables per a la formació de cara al 10-N, el cap de llista ha insistit que «la millor enquesta són les urnes».Del Campo s'ha adreçat explícitament als ciutadans indecisos i els ha demanat el vot perquè «és fonamental que el constitucionalisme tingui una veu a Madrid» i perquè votar PP i Vox «seria llançar el vot a la brossa». «Sé que la gent està cansada, però és molt important que voti», ha demanat.Segons el cap de llista, Ciutadans és la garantia que s'atrauran les inversions necessàries en matèria social i d'infraestructures. En aquest sentit, ha recordat que el PGE del 2018 va incrementar un 16,5% les inversions i que els comptes que volia aprovar el PSOE per al 2019 preveien «una caiguda d'un 30% de les inversions a Tarragona».Del Campo ha explicat que aposten per connectar el territori. El cap de llista ha expressat els seus dubtes perquè encara no se sap com es finançarà el manteniment de les autopistes que s'alliberaran, com l'AP-7 entre Tarragona i Alacant a partir de l'1 de gener. «Volem saber si es pagarà amb impostos o no, perquè els catalans no paguem els plats trencats de les autopistes com hem fet sempre», ha manifestat.Pel que fa als projectes pendents, Sergio del Campo ha insistit que cal perllongar l'autovia A-7 a les Terres de l'Ebre perquè l'aixecament dels peatges congestionarà l'autopista. El candidat també ha constatat la importància d'acabar l'A-27 per a afavorir el transport de mercaderies entre les químiques, el port i l'interior de la península.Cs també aposta pel desdoblament de l'N-420 i exigeix saber si, un cop es posi en marxa el corredor mediterrani, els trens s'aturaran a les Terres de l'Ebre i com quedarà el mapa ferroviari al Camp de Tarragona.D'altra banda, el cap de llista al 10-N ha dit que cal prendre l'erosió del delta de l'Ebre i del conjunt del litoral «com una qüestió d'Estat». «Es perden cinc metres cada any, i cal actuar ràpid i amb contundència perquè obtinguem la major quantitat d'inversions per lluitar contra l'erosió de la costa», ha detallat.En clau nacional, Sergio del Campo ha insistit que Ciutadans són els únics que poden garantir l'estabilitat a Catalunya i ha dit que «hem de treure d'una vegada per totes el principal problema que tenim a Catalunya, que és Torra». En aquest sentit, el cap de llista ha recordat que es volen asseure amb la resta de partits constitucionalistes i abordar «com podem aplicar el 155 per eliminar Torra i retornar la normalitat a Catalunya».