El vehicle ha quedat cap per dalt i en mig de la via

Actualitzada 07/11/2019 a les 18:21

Un cotxe ha bolcat aquesta tarda, a les 17.45h, mentre circulava per la rotonda de Les Gavarres, a Tarragona. Els ocupants del vehicle no han resultat ferits tot i l'espectacularitat de l'accident.El cotxe ha quedat cap per dalt en mig de la via però no es registren afectacions greus en la circulació d'aquest tram.