Una trentena de persones se citen al Balcó del Mediterrani amb banderes espanyoles

Actualitzada 05/11/2019 a les 13:51

VOX ha sortit al carrer aquest dimarts per a manifestar-se contra «l'odi i la violència dels CDR als nostres carrers», segons resava a la convocatòria realitzada per xarxes socials.Unes 30 persones s'han aplegat al Balcó del Mediterrani de Tarragona per protestar i ho han fet amb banderes espanyoles, tal com resava la mateixa convocatòria.A banda, de 10 a 13 hores, la cantonada entre el carrer Cañellas i la Rambla Nova ha acollit una Taula Informativa on tots aquells que ho han demanat han pogut rebre la informació sobre el partit de l'ultra dreta.