La Generalitat adjudica les dues primeres fases del futur Centre Penitenciari Obert de Tarragona

El Departament de Justícia calcula que l’equipament estarà del tot enllestit a final del 2021

Actualitzada 06/11/2019 a les 16:28

Rebuig dels veïns

La Generalitat ha adjudicat aquest dimecres les dues primeres fases de construcció del Centre Penitenciari Obert de Tarragona. La primera fase, valorada en 2,35 MEUR, inclou els moviments de terres i la construcció de l’estructura general de l’edifici.Els treballs està previst que comencin al desembre, segons fonts del Departament de Justícia. La segona fase, que començaria el juliol vinent i té un termini d’execució de tretze mesos, consistirà en la finalització de l’edifici, els acabats interiors i les instal·lacions, per un import de 6,8 MEUR. Un cop enllestides les dues primeres fases, se’n faran dues més referents a la urbanització de la zona i a la construcció d’un soterrani, que està previst que s’acabin a final del 2021.La primera fase, a la qual concorrien sis empreses, s’ha adjudicat a Comsa SAU, mentre que la segona, que havia obtingut nou propostes, s’ha adjudicat a la Unió Temporal d’Empreses (UTE) que formen Comsa SAU i Comsa Instalaciones y Sistemas Industriales SAU.El centre obert està expressament dissenyat per al tractament dels interns en règim de tercer grau, que actualment compleixen condemna a l'antiga presó de la ciutat. Tindrà capacitat per a 150 interns i serà l'únic de tota la demarcació de Tarragona.L'edifici, de cinc plantes, es construirà en un solar al costat de la comandància de la Guàrdia Civil i de la Guàrdia Urbana de Tarragona. Allà s'hi traslladaran les poques desenes d’interns que queden a l'antiga presó, que posteriorment tancarà portes de forma definitiva. De moment, no hi ha previsió per al futur Fòrum Judicial previst també a la zona de Parc Francolí.El projecte té l’oposició de l’Associació de Veïns del Parc Francolí, que exigeix a la Generalitat que aturi el projecte perquè creu que l’equipament farà créixer la inseguretat a la zona i que la ciutat necessita altres inversions de forma prioritària. Els veïns van començar a fer protestes setmanals, cada dijous, el 10 d’octubre passat.