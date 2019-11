L'Arquebisbat de Tarragona va rebre 4 MEUR en aportacions dels fidels el 2017

Les darreres dades oficials publicades indiquen que els ingressos globals van ascendir a un total de 9.143.655 euros

Les despeses

Aportacions de l’IRPF

L’Arquebisbat de Tarragona va ingressar l’any 2017 un total de 9.143.655 euros, 1,2 milions menys que el 2016. Aquesta és la darrera dada que ha fet pública. La xifra és similar en els darrers cinc exercicis publicitats, tot i que es produeixen lleugeres diferències.En l’apartat d’ingressos destaquen els 4.013.072 d’euros que l’Arquebisbat va rebre el 2017 en concepte d’aportacions voluntàries dels fidels, dels quals 1.861.369 euros van correspondre a col·lectes parroquials. En aquest capítol, els ingressos han evolucionat de manera favorable. El 2016 van ser 3.565.298 euros.Per altres conceptes, aquell mateix any l’Arquebisbat va recaptar 1.017.467 euros per ingressos de patrimoni i altres activitats, distribuïts en tres apartats: 361.021 per arrendament d’immobles, 427.340 per ingressos financers i 229.105 euros per activitats econòmiques. A més, va rebre 1,2 milions d’euros per la prestació de serveis, 461.026 euros com a resultat de subvencions públiques corrents i 24.586 per ingressos d’institucions diocesanes. El 2017 l’Arquebisbat no va vendre patrimoni, mentre que un any abans ho va fer per un import de 232.970 euros.Pel que fa a l’assignació tributària, l’Arquebisbat va percebre el 2017 un total de 2.433.748 euros, una quantitat superior al dels quatre anys anteriors, amb diferències d’uns 200.000 euros menys. Segons les últimes dades disponibles, prop de 9 milions de persones marquen la X a favor de l’Església catòlica a l’estat espanyol, aproximadament 900.000 més que les que ho feien l’any 2006.En el capítol de l’apartat de despeses destinat a la retribució del clergat, l’Arquebisbat va destinar a aquesta funció un total d’1,4 milions d’euros, dels que 126.449 es van dedicar a fer front a la Seguretat Social i a altres prestacions socials. Tanmateix, 1,1 milions d’euros van ser per retribució del personal laic.D’aquesta xifra, 233.441 euros van ser en concepte de Seguretat Social. El capítol de despeses també recull una partida 1.4 milions d’euros per a accions pastorals i assistencials, i va destinar més de 3 milions d’euros a conservació d’edificis i despeses de funcionament.La Conferència Episcopal Espanyola informa, per la seva banda, que les principals fonts d’ingressos són les aportacions directes que realitzen els fidels mitjançant donatius, subscripcions i altres conceptes, la col·laboració de les administracions públiques i la gestió dels seus propis recursos, com ara els patrimonials.Una d’aquestes vies de col·laboració de l’Administració és l’assignació tributària, mecanisme a través del qual els contribuents que fan la declaració de l’IRPF poden destinar el 0,7% de la quota íntegra a favor de l’Església catòlica.L’acord del 3 de gener del 1979 entre la Santa Seu i l’estat espanyol estableix el compromís d’aquest de col·laborar amb el sosteniment de l’Església catòlica, establint un sistema d’assignació tributària. Pel sistema vigent des del 2007, l’Església espanyola ja no rep quantitats amb càrrec als pressupostos generals de l’Estat per al seu sosteniment.