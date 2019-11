Fundación Repsol porta els tallers d'Aprendenergía a setze centres escolars de Tarragona

Les activitats es duran a terme del 4 al 15 de novembre i hi participaran 978 alumnes

La Fundación Repsol aproparà el món de l'energia i els seus reptes de futur a setze centres educatius de Tarragona a través dels tallers d’Aprendenergía. Les activitats estan dissenyades per a alumnes de 6è de primària i 3r d'ESO i guiades per monitors especialitzats.El joc El gran repte del mix energètic dona a conèixer als alumnes les diferents fonts d'energia, els acosten els processos de transformació i comprenen el valor i la importància de les diferents energies per a una transició energètica sostenible.Durant l'activitat els participants adquireixen diferents rols i mitjançant el debat, han d'assegurar el proveïment d'energia en diferents circumstàncies, convertint-se així en gestors energètics per aconseguir una ciutat més sostenible. Per aconseguir la seva meta, els participants poden utilitzar diferents fonts d'energia primària, però hauran de tenir en compte la disponibilitat de recursos, les emissions de CO2 i el cost econòmic.Una altra de les activitats és la Gimcana de l'energia, on han de demostrar les seves habilitats i coneixements sobre energia i sostenibilitat.Els tallers s'emmarquen en el programa Aprendenergía, de Fundación Repsol, orientat a divulgar temes sobre energia entre els més joves, conscienciant així les futures generacions sobre la importància de fer un ús més responsable dels recursos energètics per aconseguir un món més sostenible.