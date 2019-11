Entren a robar en dos establiments del carrer Reial de Tarragona fent un doble butró

Els lladres van aprofitar un edifici en demolició per accedir a una botiga i un bar de la Part Baixa

La Botiga del Port i el Frankfurt el Puerto van ser víctimes d’un robatori la matinada del diumenge al dilluns. Els autors van practicar un doble butró. El primer, per accedir-hi a l’interior de la Botiga del Port, aprofitant la demolició d’un edifici contigu, ubicat a la cantonada del carrer Dels Rebolledo amb Reial, on antigament hi va haver la Farmàcia Vidal. El segon es va perpetrar des del citat establiment, des d’on els autors dels fets van perforar la paret i van haver d’arrossegar la nevera que hi havia a l’altra banda, pertanyent al bar.David Solana, propietari de la Botiga del Port, va manifestar a aquesta redacció que els autors del robatori «van destrossar la caixa registradora». Aquest establiment està especialitzat en la venda de productes relacionats amb el món de la pesca i petards, i també és oficina de venda de loteria. Solana va dir que «els lladres devien estar molt de temps dins la botiga, perquè fins i tot van buscar claus per poder sortir de l’establiment i tenien amuntegades diverses canyes de pescar que no es van endur». Algunes canyes sí que van ser robades, a més de petards, encenedors i altres productes que hi havia a la botiga, mentre que van girar la màquina de venda de loteria amb la voluntat de manipular-la, sense aconseguir aquest objectiu. Solana feia ahir al matí balanç dels objectes robats i dels desperfectes produïts «per preparar la denúncia».El propietari de la Botiga del Port és membre de la Plataforma Xarxa de la Marina, que reivindica millores per al barri «per potenciar-lo i que es desenvolupin projectes». Solana va comentar que demà dijous «tenim una reunió» amb el regidor de Territori, Xavi Puig, a qui «insistirem en la inseguretat que hi ha al barri i en l’estat d’abandó que presenta». Solana va apuntar que «som crítics amb la deixadesa de l’Ajuntament, ja des de l’època de l’alcalde Nadal i, després, amb Ballesteros». El propietari de la Botiga del Port va afegir que «si hi ha habitatges ocupats, es genera un efecte crida, i també va ser negatiu per al barri la gran quantitat de pubs que es van obrir fa uns anys». «El nostre barri té un gran potencial, però l’Ajuntament no escolta les nostres reivindicacions, que gairebé són les mateixes que fa l’associació de veïns», va dir.En l’altre establiment que va ser objectiu dels lladres, el Frankfurt el Puerto, dos tècnics d’una empresa de màquines escurabutxaques analitzaven els danys ocasionats en dos aparells que van ser oberts per agafar el contingut. Mònica Serbant, treballadora de l’establiment, va explicar que els lladres «també van obrir la màquina de venda de tabac, es van portar diners, un televisor i fins i tot capses d’encenedors i xicles». Per poder accedir al frànkfurt des de la botiga adjacent «van haver d’arrossegar la nevera», va comentar, i els lladres «van sortir per la porta del darrere».