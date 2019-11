Una plataforma els reclama accions concretes durant la pròxima legislatura

Actualitzada 06/11/2019 a les 14:07

Les set principals formacions polítiques que concorren per la circumscripció de Tarragona a les eleccions del 10 de novembre es comprometen a tirar endavant «durant la pròxima legislatura» totes les iniciatives que calguin per trobar una solució definitiva al pas de les mercaderies ferroviàries per Tarragona. Representants d'ERC, PSC, Ciutadans, Junts per Catalunya, En Comú Podem, PP i la CUP han signat un breu document impulsat per la plataforma Mercaderies per l'interior, on s'afirma que engegaran «les accions polítiques i pressupostàries que estiguin a les seves mans per iniciar i accelerar els estudis tècnics necessaris que permetin trobar la solució definitiva per tal que el transport ferroviari de mercaderies pel Camp de Tarragona passi per una línia interior».El portaveu de la plataforma, Eugeni Sedano, s'ha felicitat pel consens assolit i ha remarcat que l'entitat no es mostra favorable a cap opció concreta per desviar el pas de les mercaderies. Creu, però, que els tècnics del Ministeri de Foment han de trobar la millor alternativa a partir de l'impuls polític que rebin dels futurs diputats i senadors, i del govern espanyol que es configuri després de les eleccions del proper diumenge.El document l'han signat Laura Castel (Esquerra Republicana de Catalunya), Santi Castellà (Partit dels Socialistes de Catalunya), Sergio del Campo (Ciutadans), Eusebi Campdepadrós (Junts per Catalunya), Carles Fuxet (En Comú Podem), Cristina Campos (Partit Popular) i Sergi Saladié (Candidatura d'Unitat Popular).