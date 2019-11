Assalten dues cases de Cala Romana tot i tenir instal·lació d'alarma

En dos mesos s’han produït sis robatoris

Actualitzada 05/11/2019 a les 21:15

En els últims dies s’han produït dos robatoris en immobles de Cala Romana, que se sumen a quatre més qui hi ha hagut els darrers dos mesos. Els autors dels fets van actuar a la Travessera del Pi i al carrer Bon Recer. En el primer dels casos, els lladres van accedir a l’interior de l’habitatge el dijous de la setmana anterior i es van emportar diners i joies i, en el segon, el robatori va tenir lloc el passat dilluns. Els fets van tenir lloc a la nit, però en altres ocasions també s’han produït durant el dia.Pau Brull, vocal de l’Associació de Veïns de Cala Romana, va explicar a aquesta redacció que l’immoble de la Travessera del Pi està protegit per un sistema d’alarma perimetral i està a tocar d’una zona de bosc, però sembla que hi havia una zona fosca, tot i que també és possible que els autors utilitzessin un inhibidor. Algunes càmeres van enregistrar imatges de fins a cinc individus, probablement els mateixos que van perpetrar el robatori.Els lladres van accedir a l’habitatge per una finestra del primer pis, tot i que hi havia un gos. En aquest carrer s’està procedint al canvi de canonades i els dies dels fets no funcionava l’enllumenat públic, segons va dir Brull.El vocal de l’associació de veïns va dir que en diverses ocasions «hem demanat als Mossos d’Esquadra i a la Guàrdia Urbana que intensifiquin la vigilància, que passin més sovint per Cala Romana, però sabem que les dotacions de què disposen són les que són». «Entre els veïns ens comuniquem quan detectem que alguna cosa està passant», va dir Brull, qui va mostrar la «preocupació» dels residents en aquesta urbanització de Tarragona per l’elevat nombre de robatoris que es produeixen.El representant de l’organització veïnal va dir que «els lladres saben el que es fan i tenir alarma a les cases no és cap garantia que no puguin entrar als habitatges».