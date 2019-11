Territori diu que va detectar concentracions mínimes d'amoníac per l'incendi de Miasa

Afirma que la quantitat d’NH3 era de 2-4 ppm, quan els primers símptomes d’afectació es produeixen a partir de 220 ppm

Actualitzada 04/11/2019 a les 20:14

No va afectar la depuradora

El Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya afirma que, de totes les mesures de contaminants dutes a terme arran de l’incendi que va cremar una nau industrial de l’empresa Miasa del polígon Entrevies de Tarragona el passat 7 de juliol, «únicament s’han detectat concentracions mínimes d’NH3 (amoníac) en 2-4 ppm a una distància de cent metres al sud de la planta». Territori puntualitza, d’altra banda, que els primers símptomes d’afectació per aquest contaminant es produeixen a partir de 220 ppm. Durant l’episodi de l’incendi, segons el departament de Territori, les cabines de qualitat de l’aire de la zona de la Xarxa de Vigilància i Prevenció de la Contaminació Atmosfèrica tampoc no van detectar cap afectació.D’aquesta manera és com respon el Govern català a una pregunta parlamentària formulada pel grup d’En Comú Podem en la qual s’insta a l’executiu a respondre sobre els productes que hi havia al magatzem de la fàbrica en el moment de l’incendi. En aquest sentit, el departament de Territori respon que encara s’estan investigant les quantitats i els productes concrets que hi havia dins de la planta quan es va declarar el foc. Afirma que l’establiment «està registrat per poder emmagatzemar fins a 1.685 m3 de productes inflamables, 700 m3 de corrosius, 10 m3 de nocius i 70 m3 de peròxids». Només explica de forma genèrica quin tipus de productes hi havia aleshores. «En el moment de l’accident hi havien emmagatzemats a la nau 1 que es va incendiar diferents productes: pots d’aerosols de diverses substàncies i per a diverses utilitats (pintures...), encenedors de gas de butxaca, bidons de diferents productes (detergents per a ús industrial, alcohols...), botelles petites de desinfectants per a quiròfans, etcètera», assegura el govern.D’altra banda, EMATSA (Empresa Municipal Mixta d’Aigües de Tarragona) ha descartat que l’incendi a Miasa fos la causa de l’incident que es va produir la mateixa matinada del 7 de juliol a la depuradora d’aigües residuals de Tarragona Sud. Així va respondre EMATSA al requeriment fet per l’entitat Mare Terra Fundació Mediterrània sobre els resultats de la investigació que va realitzar l’empresa en detectar escuma en una de les basses que intervenen en el procés de depuració de les aigües residuals urbanes i que va afectar els microorganismes depuradors del reactor biològic. «De les investigacions portades a terme, per intentar clarificar el que va poder afectar el procés de la depuradora la matinada del diumenge 7 de juliol, es va considerar que en l’influent hi havia una càrrega orgànica anormalment elevada que era biodegradable pel reactor biològic. Per altra banda, en l’efluent de la depuradora no hi havia presència de productes químics o cendres contaminades que poguessin afectar el medi», va respondre EMATSA a Mare Terra.El president de l’entitat ecologista, Ángel Juárez, reaccionava a la resposta de Territori tot dient que «les fonts oficials són les que són; EMATSA ens va dir que no hi havia res i ara, el Govern diu que hi havia amoníac, ni que sigui en molt petites quantitats». «No tenim mostres per fer les nostres pròpies anàlisis independents i sempre ens quedarà el dubte», afegia.