La riuada va deixar dins del port de Tarragona l'equivalent a 850 camions de canyes i arbres

L’Autoritat Portuària encara recull restes de massa arbòria que el Francolí va arrossegar fins a les dàrsenes i estudia destinar el material a biomassa

Actualitzada 04/11/2019 a les 20:15

Més de 9.000 hores de feina

El Port de Tarragona ha recollit més de 21.000 metres cúbics de canyes, troncs d’arbres i altres materials que van ser arrossegats per la riuada del 22 d’octubre, el que suposa omplir 850 camions.Dues setmanes després, de la tempesta que va afectar les comarques tarragonines encara queden restes en aigües interiors del port. De fet, el passat dissabte al matí una embarcació treballava en la retirada de restes que van ser portades pel riu Francolí fins a aigües internes del port i hi havia residus al costat de l’escullera, on se situen els pescadors esportius.L’Autoritat Portuària ha concentrat la massa vegetal recuperada en les proximitats del Far de la Banya amb l’objectiu que s’assequi, i estudia la possibilitat de convertir-la en biomassa, sempre que una empresa del sector s’interessi per dur a terme la transformació del material recollit.Fonts portuàries van informar ahir a aquesta redacció que la gran quantitat de material acumulat ha estat superior que el que va arrossegar el Francolí en la riuada del 1994, ja que fa 25 anys la bocana era més oberta perquè no s’havia construït el dic d’abric, la inexistència del qual va fer que les restes anessin mar endins.En aquesta ocassió, la majoria dels residus arrossegats pel riu van quedar en l’interior del Port.Des que va tenir lloc la riuada, els operaris del Port han invertit més de 9.000 hores en les tasques destinades a recollir les canyes, arbres i restes d’altra tipologia dipositades pel Francolí en el mar i, més concretament, en la zona d’incidència de la desembocadura.En els treballs han participat 8 embarcacions especialitzades en contaminacions marines, en jornades de dia i nit, 5 màquines retroexcavadores i una grua de cullera.Les intenses pluges que van afectar les comarques de Tarragona el 22 d’octubre van implicar que el Francolí, a la desembocadura, portés un cabal de 1.230 metres cúbics per segon, xifra que va suposar multiplicar per deu el de l’Ebre al seu pas per Tortosa.Davant d’aquesta circumstància, el Port va haver d’agilitzar les feines de retirada del material aportat pel riu per facilitar la navegació i tenir en condicions òptimes els molls.Com a exemple de la gran quantitat de canyes i massa arbòria que va anar al mar des de terra endins, val recordar el fet que la setmana passada es van haver de rescatar sis embarcacions de l’Escola de Rem del Club Nàutic de Tarragona que van ser trobades en una zona pròxima a la platja de la Pineda, on es va amuntegar gran quantitat de material arrossegat per la força del riu.Els efectes negatius de la riuada del 22 d’octubre encara són perfectament visibles en el tram final del Francolí al seu pas pel terme municipal de Tarragona.La terra dels camins del parc urbanitzat tocant a la llera ha deixat pas a un paisatge de pedres, mentre que en moltes zones, com els ponts, s’acumulen canyes i arbres, i el sender que discorre en paral·lel al riu i que permet l’accés al Pont del Diable ha quedat impracticable. A més, ha desaparegut gran quantitat d’arbres i matolls.