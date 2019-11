La CUP de Tarragona reclama a ERC i Comuns negociar ja el pressupost municipal del 2020

Els cupaires afirmen que tenen ganes d’aprovar-los

Actualitzada 05/11/2019 a les 13:39

La CUP de Tarragona ha instat aquest dimarts l’equip de govern de la ciutat, format per ERC i En Comú Podem, a que comencin a treballar per aprovar els pressupostos. Els cupaires han lamentat que a aquestes alçades d’any encara no se’ls ha convocat per a negociar-los i han expressat la seva voluntat de tirar-los endavant. «En el mandat anterior no vam aprovar cap pressupost i en tenim ganes, d’aprovar-los», ha apuntat la consellera Laia Estrada. Els anticapitalistes han esbossat la seva proposta, que passa perquè es compleixin els punts que van permetre la investidura de Pau Ricomà, entre altres partides socials.La CUP ha lamentat que «ja sigui per inoperància o per desídia», no han començat a treballar els comptes del 2020 amb l’equip de govern. En aquesta línia han indicat que «el lògic» seria que es teixissin aliances amb els partits que van permetre la investidura de Pau Ricomà, és a dir, ERC, En Comú Podem, CUP i Junts per Tarragona.Amb tot, els cupaires han detallat alguns dels elements que hauran de tenir els comptes perquè hi donin suport. D’una banda, partides que recullin els cinc punts que van permetre la investidura de Ricomà. Es tracta d’una partida per fer un cens de pisos buits, una altra per analitzar la internalització del servei de neteja, destinar un 1% dels comptes a pressupostos participatius, modificar el POUM per eliminar el projecte urbanístic de la Budellera i impulsar un estudi sobre la qualitat de l’aire a la ciutat.Sobre aquest darrer punt han xifrat el cost en uns 300.000 euros. De tota manera el consistori està en converses amb la Generalitat i altres municipis per, mitjançant la Taula de la Qualitat de l’Aire, fer un estudi conjunt al Camp de Tarragona. Estrada ha afirmat que veuen amb bons ulls aquesta idea, encara que ha recordat que «passen els anys» i no s’aconsegueix fer l’estudi. En la seva opinió, quan es «fa realitat és quan els ajuntaments els impulsen», i ha posat com exemple El Morell. «La Taula de la Qualitat de l’Aire és un invent per dilatar que es faci l’estudi», ha criticat la cupaire.A banda, la consellera Eva Miguel ha detallat altres propostes de la formació per aprovar els comptes, que passarien per incloure partides per apostar pels drets socials de la ciutadania, fomentar la cohesió dels barris, impulsar l’educació, rehabilitar pisos vells i desenvolupar polítiques mediambientals, entre altres.