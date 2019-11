Els estudiants de la URV podran demanar l'avaluació única a causa de les mobilitzacions

La universitat obrirà aquest dimecres un període de sol·licituds que es tancarà el pròxim 12 de novembre

Actualitzada 05/11/2019 a les 14:41

La Universitat Rovira i Virgili de Tarragona ha anunciat, com a mesura extraordinària, que els estudiants que estan participant en mobilitzacions de protesta, puguin demanar l'avaluació única en lloc de l'avaluació continuada.La mesura només es podrà aplicar a aquelles assignatures que els centres consideren que s'hi poden adequar. Els estudiants interessats en aquesta avaluació única de les assignatures del primer quadrimestre i anuals ho hauran de sol·licitar i un cop concedida, l'avaluació única no serà reversible.El termini per presentar la sol·licitud comença el dia 6 de novembre del 2019, i acaba el dia 12 de novembre de 2019, inclòs. La Secretaria de Campus, per indicació dels responsables d'ensenyament, donarà resposta a les sol·licituds dels estudiants, com a màxim, fins al dia 15 de novembre del 2019.L'aplicació de l'avaluació única és una decisió presa per l'equip de direcció, els directors i els degans dels centres. Es presentarà a aprovació en reunió extraordinària del Consell de Govern, que se celebrarà en els pròxims dies. La mesura serà efectiva un cop hagi estat aprovada per aquest òrgan de govern.