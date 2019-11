El degà de l'ICAT, Manel Albiac, és el nou president del consell d'advocats catalans

El president sortint de l'advocacia catalana acusa els tribunals espanyols de qüestionar drets fonamentals

Actualitzada 05/11/2019 a les 12:49

El Consell de l'Advocacia Catalana ha nomenat aquest dilluns el degà del col·legi de Tarragona, Manel Albiac, com a nou president de l'entitat. En el seu discurs, Albiac ha apostat per liderar un pacte d'estat per la justícia amb la participació de tots els col·lectius implicats.Segons Albiac, l'anterior pacte, del 2001, no ha servit per garantir la defensa dels drets fonamentals de la ciutadania ni per millorar la justícia en general. També ha defensat enfortir les funcions públiques que té assignades el consell i que tots els advocats les coneguin. El nou president té la intenció de traslladar en les properes setmanes la proposta del pacte d'estat a les diferents administracions i institucions que n'haurien de formar part.El president sortint, Ignasi Puig Ventalló, ha reconegut que deixa el càrrec «molt decebut amb les decisions de les més altes instàncies de la magistratura de l'Estat», ja que observa una «manca d'independència i d'imparcialitat respecte als grans poders» i un «evident qüestionament dels drets fonamentals d'expressió, manifestació i reunió». «L'exercici del dret de defensa es farà molt més necessari en els temps actuals davant del retrocés flagrant de les llibertats», ha conclòs Puig Ventalló, degà del Col·legi de l'Advocacia de Terrassa.Durant el plenari també s'ha nomenat el degà del Col·legi de l'Advocacia de Lleida, Jordi Albareda, com a nou vicepresident del consell, en substitució d'Encarna Orduna.