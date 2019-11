Dos anys de presó per mentir com a testimoni en un judici a Tarragona

L’home va intentar afavorir un familiar acusat de conduir begut i de negar-se a fer la prova d’alcoholèmia

Actualitzada 05/11/2019 a les 11:21

La fiscalia demana un any i onze mesos de presó per a un home acusat de mentir en un judici ràpid de trànsit a Tarragona per tal d’afavorir un familiar. Els fets van passar el 25 d’abril de l’any passat al jutjat penal número 4, durant una vista contra un individu acusat de conduir begut i de negar-se a fer la prova d’alcoholèmia. Segons l’escrit d’acusació, el testimoni El Houcine K.A., de 28 anys, va declarar que era ell i no l’acusat qui conduïa el vehicle en el moment dels fets. «Tot i ser advertit que havia de dir la veritat i amb la clara intenció d’afavorir a l’acusat, va faltar a la veritat en la seva declaració amb el propòsit de portar el jutge a l’error», conclou la fiscalia. Malgrat tot, el conductor va ser condemnat.El Houcine K.A. s’enfronta a un any i onze mesos de presó i al pagament d’una multa de 2.250 euros, acusat d’un suposat delicte de fals testimoni. Els fets es jutjaran properament en un jutjat penal de Tarragona.