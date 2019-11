Detinguts després d'intentar robar a un bar a SPiSP i envestir un agent amb un cotxe

El policia va resultar ferit lleu després que els lladres intentessin atropellar-lo en la fugida

Els Mossos d'Esquadra van detenir dimecres tres homes per intentar robar en un bar de Tarragona i envestir un agent amb un cotxe quan fugien. Un dispositiu de prevenció de robatoris al barri de Sant Pere i Sant Pau va detectar cap a les 4 de la matinada un vehicle amb els llums apagats davant d'un bar. Dos homes van començar a forçar la porta metàl·lica amb un gran tornavís i un agent va bloquejar-los el pas amb el vehicle policial i va alertar la resta de dotacions. Els lladres van llençar el tornavís i van tornar al vehicle. El conductor, que estava ja a dintre, va accelerar per atropellar el policia, que va resultar ferit lleu. Els tres lladres van fugir a gran velocitat amb els llums apagats i finalment van ser interceptats per una patrulla al carrer Joan Gramunt i Subiela cap a les 4.30 hores.Un dels lladres té 14 antecedents policials per aquests i altres delictes, i un altre en té 4. Els tres detinguts van passar a disposició judicial a Tarragona i van quedar en llibertat amb càrrecs. Dos tenen 29 anys i l'altre 37, i tots tres són de nacionalitat marroquina. Dos d'ells són veïns de Cambrils i de la Pineda (Vila-seca).L'endemà, els Mossos d'Esquadra van detenir dos homes més per un altre robatori amb força en grau de temptativa en un habitatge que s'havia produït a Tarragona el 14 de juliol. Els fets van tenir lloc al carrer Xile, també al barri de Sant Pere i Sant Pau. El propietari va adonar-se que dos desconeguts estaven intentant accedir a casa seva. Es va dirigir al menjador perquè havia sentit un soroll al balcó. Llavors va veure els dos lladresm que ja havien causat danys a la porta metàl·lica coberta per una mosquitera. En veure's descoberts, els dos lladres van fugir d'immediat a través del fanal per on havien pujat.Els dos detinguts dijous, de 32 i 34 anys i nacionalitat romanesa, són veïns de Reus i acumulen 17 antecedents policials per diversos delictes. Van quedar en llibertat amb càrrecs després de passar a disposició judicial.