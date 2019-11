Prop d'un centenar de persones es concentren a Tarragona per rebutjar les agressions sexuals i feminicidis

El Col·lectiu Feminista Fridas vol que s’elimini el concepte d’abús sexual del Codi Penal i es consideri una agressió

Actualitzada 04/11/2019 a les 21:59

Prop d’un centenar de persones s’han concentrat aquest dilluns davant l’Ajuntament de Tarragona per rebutjar les «sentències vergonyoses» sobre violacions i agressions sexuals a dones, així com els últims feminicidis que s’han comès.La protesta l’ha convocada el Col·lectiu Feminista Fridas i ha consistit en la lectura d’un manifest, en el qual s’ha fet esment a la sentència pel cas d’una agressió sexual grupal a una menor de Manresa.Eva Martí, membre de l’entitat, ha demanat que s’elimini el concepte d’abús sexual del Codi Penal, ja que consideren que qualsevol abús és, en realitat, una agressió.De cara al 25 de novembre, Dia internacional per a l'eliminació de la violència contra les dones, preparen una manifestació a la ciutat.