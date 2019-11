Mig miler de persones cremen fotos del Rei a Tarragona i a Reus

L’acte forma part del rebuig a la visita del monarca a Barcelona

Actualitzada 04/11/2019 a les 21:58

A Tarragona, prop de 300 persones s'han concentrat a la plaça Imperial Tarraco en rebuig a la visita del rei Felip VI a Catalunya. Entre els manifestants s'han repartit corones de cartolina, cartells amb la imatge del rei cap per avall amb la frase «si el rei vol corona...», i fotografies del Borbó, material que han acabat cremant, amb crits de «Visca la República», «1 d’octubre ni oblit ni perdó» i «Mort al Borbó».Un dels manifestants ha deixat caure en una de les diverses fogueres que s’havien creat davant la subdelegació del govern espanyol sobres amb propaganda electoral del PSC, el PP i Vox.Entre els assistents a la concentració, també s’hi han vist cartells de suport a David Solé, el jove tarragoní detingut i empresonat després dels aldarulls de fa dues setmanes a Barcelona i algunes banderes amb la imatge de la República sota el títol de «República catalana».En acabar, els concentrats s'han sumat a l’acció de protesta que cada nit, de dilluns a divendres, duen a terme el col·lectiu Mares i pares per la República. Ha estat aleshores quan s'han fet les tres voltes de rigor a la rotonda de la plaça Imperial amb una pancarta que deia «El jovent no es toca».Per la seva banda, a Reus, al voltant de 300 persones s'han aplegat a la plaça del Mercadal a les 20 hores per cremar fotografies del rei Felip VI i també de la resta d’integrants de la família dels borbons, per mostrar el seu rebuig cap a la monarquia.L’acte ha començat amb un breu parlament en el qual han afirmat que «és un rei que ven armes a dictadures» i han afegit que «denunciem la seva presència a casa nostra perquè ni a Reus ni als Països Catalans tenim rei». Tot seguit s'ha procedit a la crema d’imatges i posteriorment s'ha fet una cassolada a la mateixa plaça del Mercadal.