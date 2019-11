Les relíquies de santa Bernardeta han visitat Tarragona i Reus

Ara es troben a la catedral de Terrassa i demà dimarts viatjaran fins a la catedral de Barcelona

Actualitzada 03/11/2019 a les 20:48

Tarragona i Reus van acollir durant aquests dies les relíquies de santa Bernardeta, la pastora gascona a la qual suposadament se li va aparèixer la verge de Lourdes a 1858 en una cova que ara és lloc de multitudinaris pelegrinatges. Les relíquies es van exposar a la catedral de Tarragona, a l’església Sant Antoni de Pàdua i a l’església de Sant Francesc d’Assís durant el dia 1, festivitat de Tots Sants, mentre que a Reus es van poder visitar a l’església de la Puríssima Sang durant el dissabte dia 2.El motiu és la celebració de l’Any de Santa Bernardeta, en el 175è aniversari del seu naixement i el 140è de la seva mort. L’objectiu de facilitar la visita a les relíquies és «apropar la figura d’aquesta santa a totes aquelles persones que per diverses circumstàncies no poden pelegrinar al Santuari de Lourdes», segons va informar l’Arquebisbat de Tarragona.Ahir les relíquies van ser traslladades a la catedral de Terrassa i dimarts viatjaran a la seu catedralícia de Barcelona. Segons va informar l’Arquebisbat de Barcelona, les relíquies de la santa estan viatjant per tot Espanya abans de tornar a França.Bernardeta Soubirous va ser una pastora gascona que va manifestar que havia tingut una sèrie d’aparicions marianes el febrer de 1858 quan hi havia anat a recollir llenya prop de la cova anomenada Massavièlha, al costat del riu Gave, i, després de la seva mort, l’Església catòlica va donar credibilitat als miracles i les visions, encara que la va proclamar santa no per les seves visions sinó per com va viure a partir d’elles. El 12 de juny de 1925 va ser beatificada i vuit anys més tard, el 8 de desembre del 1933, va ser canonitzada per Pius XI com Santa Bernardeta de Lourdes.Les relíquies que es conserven de Bernardeta Soubirous són la cinquena i la sisena costella del costat dret; fragments del diafragma i del fetge; dues ròtules i dos fragments musculars, que han estat viatjant per tota la península i que després de Barcelona es traslladaran a Sant Feliu de Llobregat.El tour va començar a la frontera francesa i ha anat recorrent les capitals d’Espanya en un cercle irregular que va començar per l’oest, passa pel litoral mediterrani i acaba endinsant-se en algunes zones de l’interior. La primera de les tres exhumacions del cos de Bernardeta va ser 30 anys després de la seva mort i, segons els testimonis, en obrir el sarcòfag el cos estava pràcticament intacte.