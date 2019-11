La Casa dels Infants obre enguany seguint el model nòrdic 'barnahus'

El centre atendrà els menors que han estat víctimes de violències sexuals amb equips multidisciplinars

La Generalitat obrirà a finals d’aquest any la primera Casa dels Infants a Tarragona per atendre nens que han estat víctimes d’abusos sexuals. Ho farà seguint el model nòrdic de les barnahus, centres integrals i multidisciplinaris de professionals que es coordinen per oferir l’atenció més efectiva i ràpida a les víctimes.Psicòlegs, policies, metges i treballadors socials entre altres experts atenen de manera conjunta els infants que van a parar a aquestes cases –preparades per oferir un entorn infantil i acollidor– amb l’objectiu que el nen es recuperi com més aviat millor i que s’acceleri el procés judicial. La concurrència de tots els professionals al voltant de la víctima facilita que aquesta no hagi d’explicar la seva història repetidament. Evita, sobretot, que el menor hagi de declarar a les dependències policials.El govern de la Generalitat ha anunciat que a finals d’aquest any entrarà en funcionament una Casa dels Infants al Camp de Tarragona. El Govern de la Generalitat ha anunciat l’obertura de la nova Casa d’Infants a Tarragona en el seu informe sobre el compliment de la moció 72/XII sobre l’abordatge integral de les violències sexuals contra infants.L’objectiu és implementar el model nòrdic –es va fundar a Reykjavík l’any 1998– i fer efectiu el compliment de la llei 14/2010, segons la qual, l’executiu català té l’obligació de crear estructures per a aquests menors. De fet, l’ONG Save the Children va reclamar, en el seu informe Sota el mateix sostre, la creació d’aquests espais a Catalunya. En concret, Save the Children, va indicar que serien necessaris cinc: dos a l’àrea metropolitana de Barcelona i tres més a cadascuna de les tres demarcacions catalanes restants.La Casa d’Infants, d’acord amb les indicacions de les Nacions Unides i del Consell d’Europa, tindrà dos equips: un de fix, el qual serà sempre present a la casa, i un altre de mòbil, que hi acudirà sempre que sigui necessari. El nou centre s’està desenvolupant amb la participació de diferents departaments de la Generalitat de Catalunya i també amb la col·laboració de l’Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya, la Judicatura i la Fiscalia, els procediments i actuacions a seguir per part dels professionals de tots els departaments implicats en el recurs.Segons l’executiu català, el pla de formació específic del model Barnahus s’ha establert en col·laboració amb tots els departaments implicats un pla de formació per a respondre a les necessitats dels professionals dels diferents sectors necessaris en el recurs, «així mateix, s’ha col·laborat en la formació que ha preparat Save the Children per a la difusió del model i dels mètodes que utilitza.Segons Save the Children, en un primer moment, les Cases dels Infants a Catalunya hauran d’anar dirigides a l’avaluació i intervenció d’infants víctimes d’abús sexual in fantil, però a llarg termini podrien atendre tots els infants víctimes de violència.