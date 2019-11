En marxa les negociacions per la cessió del Palau d'Esports

Segons Ricomà, hi ha una «bona entesa» entre la Generalitat i l’Ajuntament de Tarragona

Actualitzada 03/11/2019 a les 20:44

«Bona entesa». Així és com l’alcalde de Tarragona, Pau Ricomà, va qualificar les negociacions que ja han représ la Generalitat de Catalunya i el consistori per la cessió del Palau d’Esports de l’Anella Mediterrània. Ricomà va defensar també que, ara per ara, «la negociació està en mans dels serveis jurídics de Presidència, que han de dir la seva».Tanmateix, el grup parlamentari de Ciutadans va presentar recentment una proposta de resolució sobre la gestió del Palau d’Esports, en la que instava a la Generalitat, precisament, a tornar a seure amb el consistori per tal d’arribar a un acord per la cessió de la joia de les instal·lacions, que va tenir un cost de 18 milions d’euros i té una capacitat de 5.000 persones.Segons explica la proposta de resolució presentada per Ciutadans al Parlament, la Generalitat presenta dues opcions amb relació a la tipologia de la cessió: o bé la cessió de la propietat del Palau d’Esports a l’Ajuntament, o bé la cessió d’ús durant 70 anys, que és el màxim que permet la llei. Ricomà va assegurar que no coneix ben bé en quin punt es troben les negociacions i, per tant, no va saber dir quin tipus de cessió seria l’òptima per Tarragona i la seva gent. Si més no, va reconèixer que les negociacions van per bon camí.En la proposta de Ciutadans, també s’especifica que, segons la Generalitat, l’Ajuntament de Tarragona només hauria d’assumir, a més del cost del manteniment, la compra del material necessari per a algunes competicions. Tot i això, caldria concretar qui es faria càrrec de cobrir tota la superfície útil de la pista amb el paviment adequat i d’aportar el material específic per altres esports que no sigui l’handbol. El grup de Lorena Roldán critica també en la proposta a la cambra parlamentària que «l’Anella Mediterrània està tancada i sense equipaments interiors, fet que impossibilita que es pugui utilitzar per a qualsevol pràctica esportiva o organització d’esdeveniments». De fet, Tarragona va perdre l’oportunitat d’acollir el Mundial de Futbol Sala sub-13, que es va disputar fins ahir a Reus.Mentre la Generalitat i l’Ajuntament de Tarragona no havien arribat a un acord amb relació al tipus de cessió de les instal·lacions esportives, la Federació catalana de futbol sala, que tenia com a primera opció el Palau d’Esports, va decidir finalment que el campionat es disputés a Reus, ja que si l’organitzava a l’Anella Mediterrània s’havia de fer càrrec de la instal·lació del parquet, la llum i el servei de neteja, entre d’altres, i com haurà de fer qualsevol entitat que vulgui organitzar-hi un esdeveniment esportiu.