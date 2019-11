Arriba a Tarragona el 13è Festival de Teatre Màgic amb espectacles per a tots els públics

La inauguració del festival anirà a càrrec de l’argentí Henry Evans, que presentarà un espectacle on combina psicologia, ficció, ironia i humor

Actualitzada 04/11/2019 a les 14:59

El món de l'il·lusionisme es donarà cita, per tretzè any consecutiu, del 8 al 29 de novembre als escenaris de Tarragona i de La Canonja amb l’objectiu d’oferir una selecció dels millors espectacles de màgia de l’actualitat.El Festival Teatre Màgic, que ja és un referent, no només a Catalunya, sinó també a l’estranger, té a l’Ajuntament de Tarragona com a principal col·laborador i compta amb la direcció artística del tarragoní Mag Gerard.Després d’un any la màgia torna a Tarragona i ho fa amb destacats artistes -alguns d’aquests de nivell internacional-, que actuaran a la Sala Trono Armanyà, El Magatzem, l'Espai Kesse, La Biblioteca de Tarragona, la llibreria Adserà i l’escola de La Canonja. El programa inclou una dotzena activitats relacionades amb el món de la màgia.Aquest divendres, a les 20:30 h a la Sala Trono Armanyà, la inauguració del festival anirà a càrrec de l’argentí Henry Evans, en el seu espectacle combina la psicologia, la ficció, la ironia i l’humor. Una oportunitat única de gaudir a Tarragona d’un dels mestres de la màgia actual.La mateixa sala acollirà el cap de setmana els espectacles de màgia i mentalisme del Mago Marín i el televisiu Luis Pardo.La Màgia familiar serà la protagonista al teatre El Magatzem on el Mag Gerard presentarà aquest diumenge un espectacle amb efectes màgics sorprenents.En les pròximes setmanes la màgia arribarà a diferents espais de la ciutat i també a La Canonja amb la divertida màgia de Pepe Lirrojo i la gran gala familiar conduïda per Calamidad y desastre.Més informació sobre els horaris i els espectacles a la web oficial: www.teatremagic.es